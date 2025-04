Šance Sloveniek na postup sa znásobili. V tíme USA budú najväčšie hviezdy chýbať

Americký tím sa rovnako bude musieť zaobísť aj bez Danielle Collinsovej a McCartney Kesslerovej. Hrať sa bude od piatka do nedele (11.-13. apríla).

Svetová trojka a najvyššie postavená tenistka krajiny vo svetovom rebríčku WTA napokon do hlavného mesta Slovenska nepricestuje pre únavu.

Víťaz bratislavskej skupiny postúpi na novembrový finálový turnaj do čínskeho Šen-čenu.

Čaká nás ťažké stretnutie a veľká výzva. Ako výhodu vnímam, že ani jedna zo singlistiek ešte v Pohári Billie Jean Kingovej nenastúpila. Môže to zohrať veľkú rolu, lebo je vždy fajn mať to zažité.

Nové členky v americkom tíme nie sú síce tou prvou vlnou, ale nemôžeme zabúdať, že patria všetky do Top 100 a majú svoju kvalitu.

Aj napriek neúčasti pôvodne nominovanej trojice singlistiek prídu do Bratislavy všetko hráčky prvej svetovej stovky rebríčka WTA.

Oslabené budú aj Dánky, ktorým pre zranenie nepomôže líderka Clara Tausonová (21. WTA).

„Pre Dánsko, je to veľmi citeľné oslabenie. Tausonová mala posledné mesiace vynikajúcu formu, je to rozdielová hráčka ich tímu.

Napriek tejto zmene však rešpektujem silu súpera. Majú mladý tím, ktorého hráčky môžu byť nebezpečné aj napriek nižšiemu postaveniu v rebríčku.

Je to tímová súťaž a tam sa na to až tak neprihliada. Do stretnutia ideme sebavedomo a chceme ho vyhrať, aby sme situáciu pred nedeľňajším duelom proti USA mali pozitívnu,“ zdôraznil slovenský kapitán.