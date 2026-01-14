Oslavoval víťazstvo, no napokon prehral. Rakúsky tenista nepoznal pravidlo grandslamu

Sebastian Ofner.
Sebastian Ofner. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. jan 2026 o 17:25
Rakúsky tenista Sebastian Ofner sa v kvalifikácii grandslamového turnaja Australian Open postaral o kurióznu situáciu, keď oslavoval víťazstvo, no napokon prehral.

Po zisku siedmeho bodu v tajbrejku rozhodujúceho tretieho setu proti Američanovi Nisheshovi Basavareddymu zdvihol ruky a radoval sa z triumfu.

Evidentne však nepoznal pravidlo Australian Open o tom, že na víťazstvo v supertajbrejku nestačí sedem bodov, ale desať.

VIDEO: Nesprávna radosť z víťazstva od Ofnera

Ofner viedol 7:1, no situácia ho natoľko vyviedla z koncentrácie, že v ďalšom priebehu stratil rytmus.

Nakoniec prehral 11:13. Basavareddy triumfoval 4:6, 6:4 a 7:6 (11) a postúpil do finále kvalifikácie. Informáciu priniesla agentúra DPA.

