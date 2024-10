Pohánková ohuruje Bratislavu, čaká ju finále s Jamrichovou. V rebríčku je už druhá na svete

V prvom sete jej výrazne pomohol brejk súperky, keď sa dostala do vedenia 5:3 a set už dopodávala do víťazného konca.

"Som veľmi rada za toto, bolo to neskutočné. Hralo sa veľmi rýchlo, vedela som zaútočiť, no čakala som aj, že bude robiť chyby," zhodnotila Pohánková hneď po zápase.

Hráčku z prvej stovky zdolala prvýkrát v jej rozbiehajúcej sa kariére. "Je to super úspech. Ja som ani nevnímala, že je súperka z prvej stovky. Uvedomím si to až zajtra po zápase," povedala po víťaznom dueli.

Stala sa už druhou najlepšou hráčkou na svete medzi mladšími tenistkami ako 16 rokov. Ak sa jej podarí vo finále uspieť, dotiahne sa na najlepšiu 15-ročnú hráčku, Hannah Klugmanovú

Finále mladých talentov

V úvodnom semifinále triumfovala Renáta Jamrichová nad piatou nasadenou Chorvátkou Antoniou Ružičovou taktiež v dvoch setoch 6:2 a 6:4.

"Myslím, že by to bolo super, hlavne pre slovenský tenis aj divákov. Už takto je to obrovský úspech, keďže sme obe mladé. Bola by som strašne rada, keby sme si zahrali proti sebe," povedala Jamrichová po svojom zápase.

"Som rada, že zajtra bude finále proti Renči, no bude to náročný zápas. Hráme predsa dve Slovenky, nech nás prídu diváci podporiť obidve," pozvala fanúšikov do NTC.