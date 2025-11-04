    Zdolal ho prvýkrát v kariére. Djokovič oslávil svoj návrat na kurty

    Novak Djokovič.
    Novak Djokovič. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. nov 2025 o 21:52
    ShareTweet0

    V predošlých dvoch vzájomných zápasoch ťahal za kratší koniec.

    ATÉNY. Srbský tenista Novak Djokovič sa po trojtýždňovej pauze víťazne vrátil na súťažné kurty.

    Najvyššie nasadený hráč si v 2. kole dvojhry na halovom turnaji ATP v Aténach poradil s Čiľanom Alejandrom Tabilom v dvoch setoch 7:6 (3), 6:1 a postúpil do štvrťfinále. V úvodnom kole mal voľný žreb.

    Tridsaťosemročný Djokovič, ktorý predtým naposledy štartoval na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji, zdolal o dekádu mladšieho Tabila vôbec prvýkrát v kariére.

    V predošlých dvoch vzájomných zápasoch s momentálne 89. hráčom svetového rebríčka ťahal za kratší koniec.

    Čiľan pokoril svetovú päťku vlani v Ríme i tento rok v apríli v Monte Carle. Djokovič postúpil do svojho 225. štvrťfinále na okruhu ATP.

    „Hrať proti Tabilovi, nad ktorým som teraz nikdy nevyhral, bolo náročné, bol som pod väčším tlakom než v iných zápasoch.

    Snažil som sa čerpať energiu z publika, v Aténach sa skutočne cítim ako doma. Grécko som vždy miloval, pred pár mesiacmi som tu bol s mojou rodinou. Srbi milujú Grécko, to je isté, z historickej, kultúrnej i náboženskej stránky máme veľa spoločného.

    Atény sú v mojom srdci, o tom niet pochýb,“ uviedol podľa AFP Djokovič, ktorý sa v boji o semifinále stretne s víťazom duelu medzi Portugalčanom Nunom Borgesom a americkým kvalifikantom Eliotom Spizzirrim.

    Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión zároveň potvrdil svoju účasť na budúcotýždňovom turnaji majstrov v Turíne. Vlani toto podujatie vynechal.

    Tenis

    Tenis

    Novak Djokovič.
    Novak Djokovič.
    Zdolal ho prvýkrát v kariére. Djokovič oslávil svoj návrat na kurty
    dnes 21:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Zdolal ho prvýkrát v kariére. Djokovič oslávil svoj návrat na kurty