Nemci nedali Japonsku šancu a postúpili na finálový turnaj. Česi hrajú s USA zatiaľ nerozhodne

BRATISLAVA. Nemeckí tenisti si vybojovali účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V súboji 2. kola kvalifikácie zvíťazili v Tokiu nad domácim Japonskom 3:0 na zápasy.
Prvé dva body získali Jan-Lennard Struff a Yannick Hanfmann v úvodných dvojhrách a postup spečatili v sobotňajšej štvorhre Kevin Krawietz s Timom Pützom, ktorí zdolali Josukeho Watanukiho a Takera Juzukiho 6:3 a 7:6 (4).
Nemeckí reprezentanti odvrátili v druhom sete za stavu 5:6 tri setbaly súperov.
Nemci sa tak predstavia vo finále súťaže, ktorá sa bude konať od 18. do 23. novembra v Bologni.
Českí reprezentanti hrali po úvodných dvojhrách nerozhodne s domácimi Američanmi. Jiří Lehečka najprv zdolal Francesa Tiafoeho 6:3, 6:2, o vyrovnanie sa postaral Taylor Fritz po výhre nad Jakubom Menšíkom 6:4, 6:3.
2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára:
Japonsko - Nemecko 0:3 po štvrohre
- Jošihito Nišioka - Jan-Lennard Struff 4:6, 7:6 (4), 4:6
- Šintaro Močizuki - Yannick Hanfmann 3:6, 3:6
- Josuke Watanuki, Takeru Juzuki - Kevin Krawietz, Tim Pütz 3:6, 6:7 (4)
USA - Česko 1:1 po úvodných dvojhrách
- Frances Tiafoe - Jiří Lehečka 3:6, 2:6
- Taylor Fritz - Jakub Menšík 6:4, 6:3