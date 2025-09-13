    Nemci nedali Japonsku šancu a postúpili na finálový turnaj. Česi hrajú s USA zatiaľ nerozhodne

    Nemecký tenista Jan-Lennard Struff.
    Nemecký tenista Jan-Lennard Struff. (Autor: TASR)
    TASR|13. sep 2025 o 08:35
    ShareTweet0

    Jiří Lehečka najprv zdolal Francesa Tiafoeho, o vyrovnanie sa postaral Taylor Fritz.

    BRATISLAVA. Nemeckí tenisti si vybojovali účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V súboji 2. kola kvalifikácie zvíťazili v Tokiu nad domácim Japonskom 3:0 na zápasy.

    Prvé dva body získali Jan-Lennard Struff a Yannick Hanfmann v úvodných dvojhrách a postup spečatili v sobotňajšej štvorhre Kevin Krawietz s Timom Pützom, ktorí zdolali Josukeho Watanukiho a Takera Juzukiho 6:3 a 7:6 (4).

    Nemeckí reprezentanti odvrátili v druhom sete za stavu 5:6 tri setbaly súperov.

    Nemci sa tak predstavia vo finále súťaže, ktorá sa bude konať od 18. do 23. novembra v Bologni.

    Českí reprezentanti hrali po úvodných dvojhrách nerozhodne s domácimi Američanmi. Jiří Lehečka najprv zdolal Francesa Tiafoeho 6:3, 6:2, o vyrovnanie sa postaral Taylor Fritz po výhre nad Jakubom Menšíkom 6:4, 6:3.

    2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára:

    Japonsko - Nemecko 0:3 po štvrohre

    • Jošihito Nišioka - Jan-Lennard Struff 4:6, 7:6 (4), 4:6
    • Šintaro Močizuki - Yannick Hanfmann 3:6, 3:6
    • Josuke Watanuki, Takeru Juzuki - Kevin Krawietz, Tim Pütz 3:6, 6:7 (4)

    USA - Česko 1:1 po úvodných dvojhrách

    • Frances Tiafoe - Jiří Lehečka 3:6, 2:6
    • Taylor Fritz - Jakub Menšík 6:4, 6:3
    Tenis

    Tenis

    Nemecký tenista Jan-Lennard Struff.
    Nemecký tenista Jan-Lennard Struff.
    Nemci nedali Japonsku šancu a postúpili na finálový turnaj. Česi hrajú s USA zatiaľ nerozhodne
    dnes 08:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Nemci nedali Japonsku šancu a postúpili na finálový turnaj. Česi hrajú s USA zatiaľ nerozhodne