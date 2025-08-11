Alcaraz pocítil v Cincinnati mierne komplikácie. Nenasadený hráč mu ukradol set

CINCINNATI. Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati.
V pozícii nasadenej dvojky zdolal v 2. kole Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny v troch setoch 6:1, 2:6, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Srb Hamad Medjedovič.
Uspel aj tretí nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si v 2. kole poradil s Američanom Nisheshom Basavareddym v dvoch setoch 6:3, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasov 4. dňa turnaja
ATP Cincinnati 2025
Dvojhra - 2. kolo:
Jakub Menšík (ČR-16) - Ethan Quinn (USA) 6:4, 6:2
Andrej Rubľov (Rus.-9) - Learner Tien (USA) 7:6 (4), 6:3
Roberto Bautista Agut (Šp.) - Cameron Norrie (V.Brit.-32) 6:4, 6:3
Alexei Popyrin (Austr.-21) - Martin Landaluce (Šp.) 7:6 (3), 6:3
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Damir Džumhur (Bos.) 6:1, 2:6, 6:3
Jenson Brooksby (USA) - Arthur Cazaux (Fr.) 7:5, 6:1
Adam Walton (Austr.) - Daniil Medvedev (Rus.-12) 6:7 (0), 6:4, 6:1
Hamad Medjedovič (Srb.) - Tallon Griekspoor (Hol.-26) 6:4, 7:6 (3)
Luca Nardi (Tal.) - Denis Shapovalov (Kan.-24) 6:7 (5), 6:3, 6:4
Ben Shelton (USA-5) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 3:1 Carabelli skreč
Karen Chačanov (Rus.-14) - Valentin Royer (Fr.) 6:4, 7:6 (6)
Brandon Nakashima (USA-27) - Alexander Blockx (Belg.) 4:6, 6:3, 7:6 (5)
Alexander Zverev (Nem.-3) - Nishesh Basavareddy (USA) 6:3, 6:3