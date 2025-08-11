    Alcaraz pocítil v Cincinnati mierne komplikácie. Nenasadený hráč mu ukradol set

    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. aug 2025 o 07:25
    Španielsky favorit postúpil do tretieho kola.

    CINCINNATI. Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati.

    V pozícii nasadenej dvojky zdolal v 2. kole Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny v troch setoch 6:1, 2:6, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Srb Hamad Medjedovič.

    Uspel aj tretí nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si v 2. kole poradil s Američanom Nisheshom Basavareddym v dvoch setoch 6:3, 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasov 4. dňa turnaja


    ATP Cincinnati 2025

    Dvojhra - 2. kolo:

    Jakub Menšík (ČR-16) - Ethan Quinn (USA) 6:4, 6:2

    Andrej Rubľov (Rus.-9) - Learner Tien (USA) 7:6 (4), 6:3

    Roberto Bautista Agut (Šp.) - Cameron Norrie (V.Brit.-32) 6:4, 6:3

    Alexei Popyrin (Austr.-21) - Martin Landaluce (Šp.) 7:6 (3), 6:3

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Damir Džumhur (Bos.) 6:1, 2:6, 6:3

    Jenson Brooksby (USA) - Arthur Cazaux (Fr.) 7:5, 6:1

    Adam Walton (Austr.) - Daniil Medvedev (Rus.-12) 6:7 (0), 6:4, 6:1

    Hamad Medjedovič (Srb.) - Tallon Griekspoor (Hol.-26) 6:4, 7:6 (3)

    Luca Nardi (Tal.) - Denis Shapovalov (Kan.-24) 6:7 (5), 6:3, 6:4

    Ben Shelton (USA-5) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 3:1 Carabelli skreč

    Karen Chačanov (Rus.-14) - Valentin Royer (Fr.) 6:4, 7:6 (6)

    Brandon Nakashima (USA-27) - Alexander Blockx (Belg.) 4:6, 6:3, 7:6 (5)

    Alexander Zverev (Nem.-3) - Nishesh Basavareddy (USA) 6:3, 6:3

