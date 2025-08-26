Nový účes, rovnaká dominancia. Alcaraz sa uviedol na US Open hladkou výhrou

NEW YORK. Carlos Alcaraz sa v pondelok na US Open predstavil s novým, krátko ostrihaným účesom. Kým strih na internete vyvolal zmiešané reakcie, jeho tenis nenechal nikoho na pochybách.
Španiel s prehľadom zdolal Američana Reillyho Opelku 6:4, 7:5, 6:4 a bez problémov postúpil do 2. kola.
Druhý nasadený hráč sa rozlúčil s rozstrapateným predturnajovým imidžom a na kurte pôsobil od prvej loptičky odhodlane. V ceste za druhým grandslamovým titulom v tomto roku vstúpil do turnaja suverénne.
„Bolo to zložité, Reilly je náročný súper. Nedostal som sa voči nemu do takého rytmu, ako som chcel, preto som veľmi spokojný, ako to dopadlo,“ povedal po stretnutí Alcaraz podľa AFP.
Dvadsaťdvaročný Alcaraz, ktorý pred troma rokmi práve v New Yorku získal svoju prvú z piatich veľkých trofejí, ukázal proti nenasadenému Opelkovi majstrovský tenis. V prvom sete prelomil súperov servis na 3:2 a s ľahkosťou dotiahol dejstvo do víťazného konca.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Opelka
V druhej časti síce prvýkrát zaváhal pri podaní, keď predviedol dve dvojchyby za sebou, no Američan svoje šance nevyužil. Naopak, v jedenástom geme prišiel rozhodujúci brejk a Alcaraz následne čistou hrou potvrdil vedenie 2:0 na sety.
Tretí set priniesol definitívne zlomenie odporu domáceho hráča. Opelka si najprv pokazil servis chybným krokom, vzápätí prišla ďalšia chyba a Španiel už nezaváhal – opäť si podržal podanie na nulu a spečatil triumf.
V 2. kole čaká Alcaraza Talian Mattia Bellucci.
US Open 2025
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) – Reilly Opelka (USA) 6:4, 7:5, 6:4
Joao Fonseca (Braz.) – Miomir Kecmanovič (Srb.) 7:6 (3), 7:6 (5), 6:3
Raphael Collignon (Belg.) – Daniel Elahi Galan (Kol.) 6:4, 6:4, 6:4
Jack Draper (V. Brit.-5) – Federico Agustin Gomez (Arg.) 6:4, 7:5, 6:7 (7), 6:2
Francisco Comesana (Arg.) – Alex Michelsen (USA-28) 1:6, 6:3, 6:4, 6:4
Mattia Bellucci (Tal.) – Šang Ťün-čcheng (Čína) 7:6 (0), 1:6, 6:3, 3:0 – skreč
Frances Tiafoe (USA-17) – Jošihito Nišioka (Jap.) 6:3, 7:6 (6), 6:3
Flavio Cobolli (Tal.-24) – Francesco Passaro (Tal.) 7:5, 4:6, 6:4, 3:6, 6:3
Jaume Munar (Šp.) – Jaime Faria (Portug.) 6:0, 6:3, 5:7, 6:2
Holger Rune (Dán.-11) – Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (2)
Kamil Majchrzak (Poľ.) – Hugo Dellien (Bol.) 6:1, 6:4, 6:7 (5), 6:4
Tristan Boyer (USA) – James Duckworth (Austr.) 6:3, 7:5, 6:4
Jenson Brooksby (USA) – Aleksandar Vukic (Austr.) 6:3, 6:7 (4), 6:4, 3:6, 6:4
Jan-Lennard Struff (Nem.) – Mackenzie McDonald (USA) 3:6, 7:6 (4), 6:3, 6:3
Andrey Rubľov (Rus.-15) – Dino Prižmič (Chorv.) 6:4, 6:4, 6:4
Karen Chačanov (Rus.-9) – Nishesh Basavareddy (USA) 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:1
Casper Ruud (Nór.-12) – Sebastian Ofner (Rak.) 6:1, 6:2, 7:6 (5)
Gabriel Diallo (Kan.-31) – Damir Džumhur (Bos. a Herc.) 7:6 (4), 4:6, 7:5, 7:5
Adam Walton (Austr.) – Ugo Humbert (Fr.-22) 6:4, 7:6 (4), 5:7, 6:1
Cameron Norrie (V. Brit.) – Sebastian Korda (USA) 7:5, 6:4 – skreč
Martin Damm (USA) – Darwin Blanch (USA) 6:3, 6:4, 6:4
Zizou Bergs (Belg.) – Chun Hsin Tseng (Taiw.) 6:3, 6:4, 6:3
Lloyd Harris (JAR) – Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 7:5, 6:4
Coleman Wong (Hong.) – Aleksandar Kovačevič (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (4)