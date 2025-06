Prečo Djokoviča diskvalifikovali a Musettiho nie? Je to smiešne, kritizuje Tiafoe

K udalosti došlo v druhom sete utorkového zápasu. Musetti dostal loptičky na podanie, no jednu ľavou nohou kopol a nechtiac trafil čiarovú rozhodkyňu do hornej časti tela. Tá však takmer nereagovala a zranená nebola.

PARÍŽ. Postup Lorenza Musettiho do štvrťfinále Roland Garros poznačil nešťastný moment, keď Talian kopol do loptičky a trafil čiarovú rozhodkyňu.

Incident okamžite vyvolal porovnania s prípadom Novaka Djokoviča z US Open 2020, keď ho po zasiahnutí rozhodkyne loptičkou do krku diskvalifikovali.

Talian sa okamžite ospravedlnil a rozhodca ho napomenul za nesportové správanie, no z kurtu ho nevylúčili.

„Áno, spravil to a nič sa nestalo,“ povedal Tiafoe po prehre 2:6, 6:4, 5:7, 2:6.

V čase incidentu sa rozhorčene obrátil na empajrového rozhodcu a upozornil na situáciu. „Podľa mňa je to smiešne. Ale tak to je. Nič sa nestalo, takže sa niet veľmi o čom baviť. Zjavne to nie je konzistentné.“

Pravidlá tenisu hovoria, že ak hráč zneužije loptičku, môže dostať najprv napomenutie. Ak je jeho správanie nebezpečné alebo násilné, môže nasledovať prísnejší trest, vrátane diskvalifikácie.