Talianom nepomôže v Davisovom pohári ďalší hráč top 10. Uprednostnil oddych a rodinu

TURÍN. Tenista Lorenzo Musetti sa nepredstaví na budúcotýždňovom finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni. Domácim Talianom tak nepomôže pri obhajobe titulu.
Dvadsaťtriročný hráč uviedol ako dôvod fyzické a rodinné okolnosti po tom, čo vo štvrtok prehral so Španielom Carlosom Alcarazom na Turnaji majstrov v Turíne.
Taliansku, ktoré vyhralo posledné dve edície, nepomôže ani líder Jannik Sinner. Svetová dvojka sa už skôr rozhodla nezúčastniť sa, pretože chce uprednostniť prípravu na obhajobu titulu na Australian Open.
Musetti debutoval na tohtoročnom záverečnom turnaji sezóny v Turíne ako náhradník po tom, čo sa odhlásil Novak Djokovič. Po sobotnej prehre so Srbom v Aténach totiž nedokázal získať automatickú kvalifikáciu.
Veľmi ma to mrzí
Na rozdiel od ďalších siedmich hráčov na turnaji však nemal čas pripraviť sa v hale Inalpi Arena pred začiatkom podujatia. Okrem takmer trojhodinového zápasu s Djokovičom absolvoval aj ďalšie dve vyčerpávajúce stretnutia v Aténach.
„Vzhľadom na môj fyzický stav a rodinnú situáciu som sa po dohode s kapitánom Filippom Volandrim rozhodol nezúčastniť sa finálového turnaja Davis Cupu v Bologni,“ povedal Musetti, ktorého partnerka má čoskoro rodiť.
„Samozrejme, veľmi ma to mrzí a som sklamaný z toho, v akom stave som prišiel na toto podujatie.
S lepšou prípravou by som sa možno pokúsil hrať, aj napriek rodinným záväzkom.
„Vedel som, že fyzickú únavu bude ťažké zo seba striasť po náročných mesiacoch a najmä posledných týždňoch, a to len za jediný deň.“
Musetti bol súčasťou tímu Talianska pri ich dvoch nedávnych víťazstvách a očakáva sa, že jeho miesto prevezme Lorenzo Sonego, ktorý v posledných dňoch trénoval v Turíne.
Víťazstvo nad Alcarazom by Musettimu zabezpečilo postup do semifinále, ale napriek výbornému výkonu v prvom sete prehral Talian svoj posledný zápas v skupine 4:6, 1:6.
Španiel si týmto triumfom zabezpečil post koncoročnej jednotky.
Alcaraz vyhral všetky tri zápasy v skupine Jimmyho Connorsa a v semifinále sa stretne buď s Alexandrom Zverevom, alebo Felixom Augerom-Aliassimom. Dvadsaťdvaročný hráč bude súčasťou španielskeho tímu na Davis Cupe, ktorý sa koná od 18. do 23. novembra.
Alcaraz bude hrať za Španielsko na Davis Cupe
Alcaraz povedal, že Davis Cup je výnimočný, pretože „hráte za svoju krajinu, hráte so svojimi spoluhráčmi“.
„Je to úplne iné. Myslím si, že je to jedna z najväčších pôct, aké môžete v našom športe zažiť – reprezentovať svoju krajinu.
„Veľmi chcem raz vyhrať Davis Cup, pretože je to pre mňa naozaj veľmi dôležitý turnaj,“ uviedol po štvrtkovom víťazstve.
Dodal, že pre Sinnera a Musettiho je vynechanie Davis Cupu „normálne, pretože sezóna bola veľmi dlhá“.