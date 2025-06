Gauffová varuje francúzsky objav pred mediálnym tlakom: Celá krajina bude sledovať, čo urobí

Boissonová, ktorá je momentálne na 361. mieste svetového rebríčka, sa dostala do centra pozornosti vďaka pôsobivému postupu do semifinále.

„Myslím si, že jej pozícia je o to ťažšia, že vo Francúzsku v posledných rokoch nebolo veľa domácich hráčok, ktoré by dosiahli takýto výsledok.

„Moja najväčšia rada pre ňu by bola, aby zostala verná sama sebe a obklopila sa svojimi ľuďmi – a plnila ich očakávania, nie očakávania médií alebo rôznych vonkajších analytikov,“ dodala Gauffová.

Žiadna francúzska hráčka sa nedostala do semifinále French Open od roku 2011, keď to dokázala Marion Bartoli.

„Nepoznám ju príliš dobre, ale vzhľadom na to, že predviedla takú skvelú jazdu a aj napriek rýchlej mediálnej pozornosti zostáva v pohode, zjavne má všetko dobre usporiadané v hlave,“ povedala svetová dvojka Gauffová.

Boissonová neplánuje výrazne meniť nič okrem svojho turnajového programu – s novým rebríčkovým postavením na 65. mieste by mala automaticky štartovať v hlavných súťažiach grandslamov a najväčších turnajov.

„Najbližšie mesiace budú pre ňu asi trochu zvláštne, ale čím častejšie sa to bude diať, tým viac si na to zvykne.“

„Je logické, že keď vyhrávame viac zápasov a dostaneme sa do top 100, ľudia sa o nás začnú viac zaujímať,“ povedala.

„Ale necítim žiaden zvláštny tlak. Mám okolo seba skvelý tím, zostávam pevne nohami na zemi a všetko bude v poriadku.

Zatiaľ neplánujem žiadne zásadné zmeny, pretože si myslím, že ak som sa dostala až sem, znamená to, že to, čo robím, funguje. A nevidím dôvod, prečo by som mala niečo výrazne meniť.“

Pavúk Roland Garros 2025