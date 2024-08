Japonský tenista nezvládol náročné podmienky na US Open, skolaboval priamo na kurte

NEW YORK. Japonský tenista Jošihito Nišioka skolaboval v stredajšom zápase 1. kole grandslamového turnaja US Open v New Yorku.

Turnajovej „dvadsaťštvorke“ prišlo nevoľno na začiatku piateho setu duelu proti Miromirovi Kecmanovičovi zo Srbska.

Z kurtu ho museli lekári a členovia zdravotníckeho tímu odviesť na invalidnom vozíku.