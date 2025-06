ONLINE: Jannik Sinner - Novak Djokovič dnes, Roland Garros 2025 LIVE (semifinále)

Novak Djoković Djokovič je podle mínění bookmakerů sázkových kanceláří papírovým outsiderem tohoto semifinále, což zrovna není pravidlem. Paříž mu byla dlouho zakletá, ale nakonec získal u Sejny v roce 2016 vytoužený titul. Rok předtím v hlavním městě konečně porazil Rafaela Nadala. Po jeho vítězství ve čtvrtfinále se zdálo, že už mu nic v cestě za zkompletováním kariérního grandslamu nemůže zabránit. Nicméně ve finále jej překvapil Stan Wawrinka. Švýcar podal podle všeho životní výkon a dokázal zápas otočit a vyhrát ve čtyřech setech. O rok později zdolal ve finále Andyho Murrayho a pařížský grandslam doposud ovládl ještě dvakrát. Před čtyřmi lety prohrával ve finále s Řekem Tsitsipasem 0:2, předloni pak přehrál Nora Ruuda 3:0. Loni do čtvrtfinále právě s Ruudem nenastoupil a podstoupil operaci menisku. O necelé dva měsíce později se v Paříži radoval z olympijského zlata. Letošní sezona není na poměry Djokoviče bůhvíjak povedená. Nejprve v milovaném Melbourne skrečoval v semifinále po prohraném prvním setu se Zverevem, kdy jej publikum vybučelo. V Miami pak nestačil ve finále na Jakuba Menšíka. Stý titul na okruhu ATP na konto ikonického Srba nadešel až v generálce na Roland Garros v Ženevě. Djoković přemohl ve velké bitvě Poláka Hurkacze.

