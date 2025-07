Obrovská smola. Nad Sinnerom viedol už 2:0 na sety, no pre zranenie predčasne skončil

„Ani neviem, čo mám povedať. Grigor je neuveriteľný hráč, čo ste aj mohli vidieť. V posledných zopár rokoch nemal šťastie. Je to môj veľmi dobrý priateľ, vychádzame spolu aj mimo kurtu. Vidieť ho v tejto pozícii, keby bola šanca, aby hral v ďalšom kole, tak by si to zaslúžil.

Verím, že sa dá čo najskôr do poriadku. Je to z jeho pohľadu veľká smola. Neberiem to ako víťazstvo, proste je to veľmi nešťastný moment. Je veľmi ťažké opäť ho vidieť zraneného, hlavne keď sa trápili s tým aj na predošlých grandslamoch.

Bolo vidieť aj na jeho reakcii, ako mu záleží na tomto športe. Je to jeden z najtvrdšie pracujúcich hráčov. Ďakujem, že ste prišli, ale takýto koniec ste si neželali vidieť,“ povedal otvorene Sinner v pozápasovom rozhovore.