Dimitrov ničil svetovú jednotku, no telo ho zastavilo. Odstúpiť však môže aj Sinner

Talian mu okamžite prišiel na pomoc, no napriek zásahu lekárov bolo jasné, že Bulhar nebude schopný pokračovať.

„Úprimne, ani neviem, čo na to povedať. Je to neuveriteľný hráč, myslím, že sme to všetci dnes videli. V posledných rokoch mal veľkú smolu. Je to skvelý tenista a aj môj dobrý kamarát,“ vyhlásil po zápase Sinner.

Dimitrov bol blízko veľkej senzácie a druhého postupu do wimbledonského štvrťfinále v kariére. Duel však musel skrečovať za stavu 6:3, 7:5, 2:2. Pre 34-ročného Bulhara to bol už piaty grandslam v rade, ktorý nedokončil – ide o najdlhšiu takúto sériu v histórii.