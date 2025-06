ONLINE: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz dnes, Roland Garros 2025 LIVE (finále)

Jannik Sinner

Jannik Sinner prochází Paříži bez ztráty setu a zatím si neprošel větší krizí. Jeho reputaci a celkově sportovní úspěchy ale kazí dopingová kauza, respektive loňský pozitivní test na klostebol. Sinner se bránil tím, že se mu do těla dostal při masáži od fyzioterapeuta. S WADA se nakonec domluvil na odpykání tříměsíčního trestu, který trval od letošního února do května. Sinner se pak vrátil na domácí tisícovce v Římě a vzhledem k nedobrým výsledkům Němce Zvereva ani o post světové jedničky nepřišel. ATP byla docela dost kritizována za laxní přístup vůči Sinnerovi a netransparentnosti celého případu.



I kvůli tomu nemá svěřenec Darrena Cahilla daleko k tomu, aby se dočkal již třetího vyhraného turnaje Velké čtyřky v řadě. Konkrétně osm zápasů. Je tedy naprosto relevantní debatovat o tom, že Sinner pomalu, ale jistě útočí na nekalendářní grandslam. Na prvním grandslamu roku zdolal ve finále již zmíněného Němce Zvereva a navázal tak na triumf z New Yorku, kdy ve finále svedl souboj s Taylorem Fritzem. Pakliže vyhraje jednadvacátý zápas hraný na tři vítězné sety za sebou, stane se prvním italským šampionem v Paříži od roku 1976 a druhým v open éře.