    Rune postúpil do osemfinále v Cincinnati. Súper Augera-Alliassimea zápas skrečoval

    Holger Rune.
    Holger Rune. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. aug 2025 o 22:53
    ShareTweet0

    Súper Augera-Aliassima zápas skrečoval.

    CINCINNATI. Dánsky tenista Holger Rune postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati.

    V pozícii nasadenej sedmićky zdolal v 3. kole Alexa Michelsena z USA 7:6 (4) a 6:3.

    Domáci Frances Tiafoe ako nasadená desiatka vyradil Francúza Uga Humberta 6:4, 6:4

    ATP Masters 1000 Cincinnati

    dvojhra - 3. kolo:

    Holger Rune (Dán.-7) - Alex Michelsen (USA-28) 7:6 (4), 6:3

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) - Arthur Rinderknech (Fr.) 7:6 (4), 4:2 - skreč

    Frances Tiafoe (USA-10) - Ugo Humbert (Fr.-20) 6:4, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Holger Rune.
    Holger Rune.
    Rune postúpil do osemfinále v Cincinnati. Súper Augera-Alliassimea zápas skrečoval
    dnes 22:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Rune postúpil do osemfinále v Cincinnati. Súper Augera-Alliassimea zápas skrečoval