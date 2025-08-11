Rune postúpil do osemfinále v Cincinnati. Súper Augera-Alliassimea zápas skrečoval

CINCINNATI. Dánsky tenista Holger Rune postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati.
V pozícii nasadenej sedmićky zdolal v 3. kole Alexa Michelsena z USA 7:6 (4) a 6:3.
Domáci Frances Tiafoe ako nasadená desiatka vyradil Francúza Uga Humberta 6:4, 6:4
ATP Masters 1000 Cincinnati
dvojhra - 3. kolo:
Holger Rune (Dán.-7) - Alex Michelsen (USA-28) 7:6 (4), 6:3
Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) - Arthur Rinderknech (Fr.) 7:6 (4), 4:2 - skreč
Frances Tiafoe (USA-10) - Ugo Humbert (Fr.-20) 6:4, 6:4