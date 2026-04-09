Dlhšiu sériu má len Djokovič. Bulharský tenista po 14 rokoch vypadne z najlepšej stovky

Tridsaťštyriročný bulharský tenista Grigor Dimitrov utrpel prehru v prvom kole turnaja Masters v Monte Carle, keď nestačil na Argentínčana Tomása Etcheverryho 4:6, 6:2, 3:6, čím neobhájil body za minuloročné štvrťfinále.
Po dlhých 710 týždňoch v rade vypadne Bulhar z Top 100, pričom ťahal druhú najdlhšiu sériu na okruhu ATP.
Grigor Dimitrov vstupoval do monackého turnaja z 93. miesta, no po skorom vyradení sa aktuálne v živom rebríčku nachádza až na 135. pozícii. Ešte pred rokom však figuroval v Top 10.
Zlom prišiel na tráve počas Wimbledonu, kde mal v osemfinále výborne rozohraný zápas s Jannikom Sinnerom, neskorším víťazom turnaja. Bulharský tenista viedol 2:0 na sety. V piatom sete za stavu 2:2 išiel podávať.
Po servise však pocítil prudkú bolesť na hrudi a zápas musel skrečovať. Išlo už o jeho piaty predčasne ukončený zápas na grandslamových turnajoch od Wimbledonu 2024 do ďalšieho ročníka v All England Clube.
Na kurty sa potom vrátil až v novembri na turnaji Masters 1000 v Paríži, kde v prvom kole zdolal Francúza Giovanniho Mpetshiho Perricarda. Do druhého zápasu proti Daniilovi Medvedevovi však už nenastúpil.
V tejto sezóne vyhral iba dva z deviatich zápasov, čo naznačuje pretrvávajúce následky predchádzajúcich zranení aj nedostatok sebavedomia.
Niet sa preto čo čudovať, že prvýkrát od marca 2012 vypadne z Top 100. Navyše je ohrozené aj jeho miesto v hlavnej súťaži Roland Garros, takže je možné, že v Paríži bude musieť hrať kvalifikáciu.
Zároveň prišiel aj o pozíciu druhého aktívneho hráča s najdlhšou nepretržitou sériou v elitnej stovke rebríčka ATP.
Prvé miesto patrí Novakovi Djokovičovi, ktorý je v Top 100 nepretržite už 1062 týždňov od júla 2005.
O niekoľko dní už bude za srbským veteránom nasledovať Alexander Zverev s 537 týždňami v rade od júla 2015. Nasledujú Karen Chačanov (475 týždňov od októbra 2016) a Medvedev (469 týždňov od novembra 2016).
