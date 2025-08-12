    Vo Wimbledone bol blízko k vyradeniu Sinnera. Bulhar sa musel odhlásiť z US Open

    12. aug 2025 o 20:27
    Nedokázal sa zotaviť zo zranenia prsného svalu.

    NEW YORK. Bulharský tenista Grigor Dimitrov sa nepredstaví na grandslamovom turnaji US Open.

    Dvadsiaty prvý hráč svetového rebríčka ATP sa odhlásil zo záverečného grandslamu sezóny po tom, čo sa nedokázal zotaviť zo zranenia prsného svalu, ktoré utrpel v júli v osemfinále Wimbledonu.

    Tridsaťštyriročný Bulhar viedol v All England Clube nad neskorším víťazom Jannikom Sinnerom už 2:0 na sety, napokon musel skrečovať.

    Dimitrova nahradí v hlavnej fáze turnaja Čiľan Alejandro Tabilo. Informovala agentúra AP.

    dnes 20:27
