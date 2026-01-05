Francúzsko berie až troch hráčov z najlepšej stovky. Kapitán však ešte môže robiť zmeny

Kapitán francúzskeho daviscupového tímu Paul-Henri Mathieu nominoval na duel prvého kola kvalifikácie proti Slovensku zatiaľ kvarteto Arthur Rinderknech, Ugo Humbert, Benjamin Bonzi a Pierre-Hugues Herbert.
Hrať sa bude 7. - 8. februára na tvrdom povrchu v Le Portel. Víťaz duelu postúpi do druhého kola kvalifikácie, v ktorom si víťazi vybojujú postup na finálový turnaj.
„Mám možnosť urobiť ešte tri zmeny. V tejto fáze som sa rozhodol nominovať štyroch tenisov. Záverečná zostava bude zložená z piatich hráčov.
O poslednom mene, respektíve potenciálnych zmenách sa rozhodnem počas alebo po Australian Open,“ uviedol Mathieu pre oficiálnu stránku Francúzskej tenisovej federácie.
V nominácii kapitána Slovenska Tibora Tótha figuruje pätica tenistov Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný.
„Vieme, že nás čaká ťažký súper, Francúzi majú aktuálne 14 hráčov v prvej svetovej stovke rebríčka ATP.
Na stretnutie sa budeme snažiť čo najlepšie pripraviť, pobiť sa o každú loptičku a vydať zo seba maximum, čo je v našich silách.
Mrzí ma, že proti Francúzsku nehráme doma, pretože diváci by si v tomto zápase určite prišli na svoje," povedal Tóth pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).