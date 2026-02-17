Historická hanba. Hrbatý skritizoval súčasný stav slovenského tenisu

Bývalý slovenský tenista Dominik Hrbatý pozorne sleduje dianie svojho milovaného športu aj po ukončení kariéry.
Naposledy sa pozrel na rebríčky ATP a WTA k pondelku 16. februára a musel byť nepríjemne prekvapený, keďže v najlepšej stovke nenašiel žiadneho Slováka či Slovenku. Na sociálnej sieti vyjadril svoj názor k celej neblahej situácii.
"Slovensko nemá prvýkrát v histórii žiadneho hráča v Top 100 v rebríčkoch ATP a WTA. Keď som hrával, tak mi nikdy ani nenapadlo, že by takáto situácia mohla nastáť s našou históriou tenisu a množstvom ľudí a detí, ktoré hrajú. Matematicky sa to však dalo predpovedať, že to takto dopadne," začal bývalý hráč číslo dvanásť na svete.
"Ani neviem, čo napísať. Vypisovať tu dlhé posty je asi zbytočné. Rebríček hovorí pravdu, vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Schovávať sa za to, že máme fantastických juniorov je asi tiež klamstvo. Matematicky mi to tiež hlava neberie," uviedol 48-ročný rodák z Bratislavy.
Hrbatý argumentuje tým, že hoci v rámci juniorského tenisu patrí Slovensko k najlepším, tak dospelí hráči "bieleho športu" nefigurujú ani v najlepšej stovke.
"Veď matematicky by sa vždy mal niekto uchytiť a vyskočiť. Ale my mame nulovú percentuálnu úspešnosť. Teraz už je neskoro plakať a poďme si urobiť anketu, aby sme vedeli, kde sa zlepšovať.
Otázka znie: Môže za to STZ, ktorý má 30 rokov rovnaký systém? Do ktorého sa leju milióny eur a stále si idú to svoje, aj keď dáta a čísla ukazujú dlhodobý úpadok? Alebo môžeme za to my, rodičia a tréneri, ktorí vedieme naše deti, aby si plnili sny, ale, žiaľ, nerobíme to správne?" doplnil Hrbatý v príspevku na sociálnej sieti.
Najlepším Slovákom v rebríčku ATP je Lukáš Klein, ktorému patrí 150. miesto. Najvyššie umiestnená Slovenka je Rebecca Šramková, ktorá figuruje na 103. pozícii v renkingu WTA.