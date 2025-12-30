Sezónu ukončila predčasne pre psychické vyčerpanie. Kasatkinová však dobila baterky

Austrálska tenistka Darja Kasatkinová, ktorá kvôli psychickému vyčerpaniu predčasne ukončila minulú sezónu, sa vráti na kurty na nadchádzajúcom turnaji v Brisbane.
Dvadsaťosemročná ruská rodáčka, ktorá hrala naposledy v septembri, uviedla, že sa jej podarilo dobiť baterky.
"Pre nás tenistov je dosť ťažké zmieriť sa s tým, že potrebujete pauzu. Máme jeden turnaj za druhým a musíme obhajovať body, čo prináša ďalší stres.
Ja som jednoducho mala pocit, že keby som ďalej tlačila na pílu, bolo by to so mnou ešte horšie," povedala Kasatkinová agentúre Australian Associated Press.
Niekdajšia svetová osmička sa rozhodla pre pauzu v záujme svojho duševného zdravia, na ktorom sa negatívne podpísalo náročné cestovanie, stresujúci proces vybavovania žiadosti o trvalý pobyt v Austrálii a nemožnosť stretávať sa s rodičmi, ktorí zostali v Rusku.
"Prvé tri týždne to bola katastrofa. Vôbec som si to neužívala. Prišlo mi, že som nešťastná a na naozaj tmavom mieste.
Po šiestich týždňoch mám pocit, že som konečne dobila baterky. Potrebovala som to, aby som pochopila, že existujú určité limity, ktoré môžete prekonať, a potom si musíte dať voľno, aby vám z toho nehralo, "vyhlásila víťazka ôsmich turnajov WTA.
Kasatkinová od marca reprezentuje Austráliu namiesto rodného Ruska, kde je nežiaducou osobou.
Po invázii na Ukrajinu v roku 2022 sa totiž verejne postavila proti vojne, navyše otvorene hovorí o svojej homosexuálnej orientácii.
Turnaj v Brisbane sa začne v nedeľu. Medzi prihlásenými sú aj Linda Nosková, Mária Bouzková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.