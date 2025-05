Konečne môžem žiť slobodne a šťastne, vraví Kasatkinová po zmene ruského občianstva

„Cítim sa veľmi šťastná a hrdá, že som vyhrala prvý zápas. Samozrejme, teraz chcem byť lepšia a priniesť úspech ako Austrálčanka. Je to trochu tlak, ale zároveň motivácia.“

Kasatkinová dodala, že zmena občianstva sa stretla s pozitívnou odozvou medzi kolegyňami na okruhu.

„Mnohé hráčky mi gratulovali, boli šťastné za mňa. Ľudia mimo tenisu tiež, pretože vedeli, aké to bolo pre mňa ťažké. Po tom všetkom sa cítim slobodná... Hlavné je, že teraz môžem žiť svoj život slobodne a šťastne. Som vďačná Austrálii za túto príležitosť.“

Hoci po zmene občianstva klesla v rebríčku z 12. na 17. miesto, odmieta, že by to s tým priamo súviselo: „Aj predtým sa mi stávalo, že som mala slabšie obdobia. V tenise môžete stratiť sebavedomie kedykoľvek, ale najdôležitejšie je, že je to dobrá zmena.“