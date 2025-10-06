    Ruská rodáčka predčasne ukončila sezónu. Dôvodom je mentálne zdravie

    Austrálska reprezentantka sa nemôže stretnúť so svojimi rodičmi, ktorí žijú v Rusku.

    MELBOURNE. Austrálska reprezentantka Daria Kasatkinová sa rozhodla predčasne ukončiť prebiehajúcu tenisovú sezónu. Dôvodom je mentálne zdravie.

    Ruská rodáčka uviedla, že sa cíti vyčerpaná z neustáleho cestovania. Popritom je v procese získavania trvalého pobytu v Austrálii a nemôže sa stretnúť so svojimi rodičmi, ktorí žijú v Rusku.

    „Pravdou je, že som narazila na stenu a nemôžem pokračovať. Potrebujem pauzu. Oddýchnuť si od každodennej monotónnosti na okruhu WTA, kufrov, výsledkov, tlaku, tých istých tvárí (prepáčte, dievčatá), všetkého, čo s týmto životom prichádza,“ napísala na Instagrame.

    Devätnásta hráčka svetového rebríčka WTA je zasnúbená s olympijskou medailistkou v krasokorčuľovaní Nataljou Zabijakovou.

    Pred dvoma rokmi v rozhovore pre Times of London povedala, že „ako homosexuálna osoba, ktorá sa stavia proti vojne na Ukrajine“ sa do Ruska vrátiť nemôže.

