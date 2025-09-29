    Roland Garros odmieta podľahnúť novým trendom. Je jediným grandslamom bez tejto automatiky

    Ceremoniál pred finále mužov na Roland Garros 2025.
    Ceremoniál pred finále mužov na Roland Garros 2025. (Autor: TASR/AP)
    29. sep 2025
    Wimbledon sa v tomto roku pridal k Australian Open a US Open a zrušil nasadzovanie čiarových rozhodcov.

    PARÍŽ. Tenisový grandslam Roland Garros bude aj v budúcom roku pokračovať s tradičnými čiarovými rozhodcami. V pondelok to oznámila Francúzska tenisová federácia (FFT).

    Turnaj tak zostáva jediným zo štyroch grandslamov, ktorý neprešiel na automatizované posudzovanie čiar.

    

    „Na nasledujúcom turnaji Roland Garros bude FFT naďalej prezentovať excelentnosť francúzskeho rozhodcovského zboru, ktorý je celosvetovo uznávaný,“ uviedla federácia vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP.

    Organizátori turnaja veria, že pri hre na antuke je ľudský faktor stále spoľahlivejší ako elektronické technológie.

    Mužský okruh ATP od sezóny 2025 používa ohľadom čiar výhradne automatizované rozhodovanie.

    
    Ceremoniál pred finále mužov na Roland Garros 2025.
    
    dnes 20:28
