VIDEO: Norrieho súper zápas skrečoval. Tenista z Hongkongu prepísal históriu

NEW YORK. Britský tenista Cameron Norrie postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V 1. kole viedol nad Američanom Sebastianom Kordom 7:5, 6:4, keď domáci hráč zápas skrečoval pre zdravotné problémy.
VIDEO: Zostrih zápasu Norrie - Korda
Coleman Wong sa stal prvým tenistom z Hongkongu v Open ére, ktorý sa prebojoval do 2. kola singla na niektorom z podujatí veľkej štvorky.
V úvodnom kole vyradil Američana Aleksandara Kovačeviča 6:4, 7:5, 7:6 (4).
VIDEO: Zostrih zápasu Wong - Kovačevič
Vo svetovom rebríčku ATP mu patrí 173. miesto a v New Yorku absolvoval svoj grandslamový debut, pripomenula agentúra AP.
US Open 2025
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Adam Walton (Austr.) - Ugo Humbert (Fr.-22) 6:4, 7:6 (4), 5:7, 6:1
Cameron Norrie (V. Brit.) - Sebastian Korda (USA) 7:5, 6:4 - skreč
Martin Damm Jr. (USA) - Darwin Blanch (USA) 6:3, 6:4, 6:4
Zizou Bergs (Belg.) - Chun Hsin Tseng (Taiw.) 6:3, 6:4, 6:3
Lloyd Harris (JAR) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 7:5, 6:4
Coleman Wong (Hong.) - Aleksandar Kovačevič (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (4)