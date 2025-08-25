    VIDEO: Norrieho súper zápas skrečoval. Tenista z Hongkongu prepísal históriu

    Britský tenista Cameron Norrie reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Američanovi Sebastianovi Kordovi na US Open.
    Britský tenista Cameron Norrie reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Američanovi Sebastianovi Kordovi na US Open. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. aug 2025 o 21:07
    Vo svetovom rebríčku ATP mu patrí 173. miesto a v New Yorku absolvoval svoj grandslamový debut.

    NEW YORK. Britský tenista Cameron Norrie postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    V 1. kole viedol nad Američanom Sebastianom Kordom 7:5, 6:4, keď domáci hráč zápas skrečoval pre zdravotné problémy.

    VIDEO: Zostrih zápasu Norrie - Korda

    Coleman Wong sa stal prvým tenistom z Hongkongu v Open ére, ktorý sa prebojoval do 2. kola singla na niektorom z podujatí veľkej štvorky.

    V úvodnom kole vyradil Američana Aleksandara Kovačeviča 6:4, 7:5, 7:6 (4).

    VIDEO: Zostrih zápasu Wong - Kovačevič

    Vo svetovom rebríčku ATP mu patrí 173. miesto a v New Yorku absolvoval svoj grandslamový debut, pripomenula agentúra AP.

    US Open 2025

    Dvojhra mužov - 1. kolo:

    Adam Walton (Austr.) - Ugo Humbert (Fr.-22) 6:4, 7:6 (4), 5:7, 6:1

    Cameron Norrie (V. Brit.) - Sebastian Korda (USA) 7:5, 6:4 - skreč

    Martin Damm Jr. (USA) - Darwin Blanch (USA) 6:3, 6:4, 6:4

    Zizou Bergs (Belg.) - Chun Hsin Tseng (Taiw.) 6:3, 6:4, 6:3

    Lloyd Harris (JAR) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 7:5, 6:4

    Coleman Wong (Hong.) - Aleksandar Kovačevič (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (4)

    Britský tenista Cameron Norrie reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Američanovi Sebastianovi Kordovi na US Open.
    Britský tenista Cameron Norrie reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Američanovi Sebastianovi Kordovi na US Open.
    VIDEO: Norrieho súper zápas skrečoval. Tenista z Hongkongu prepísal históriu
    dnes 21:07
