Keď sa sen zastaví v tej najhoršej chvíli. Pravidlo tmy na Wimbledone mení osudy hráčov

LONDÝN. Tenisový svet je miestom drámy, vášne a nečakaných zvratov. Len málo turnajov však dokáže rozdeliť hráčov a fanúšikov tak, ako Wimbledon so svojím kontroverzným pravidlom o prerušení zápasov pre tmu.

Zatiaľ čo na iných turnajoch sa hrá pod umelým osvetlením často až do neskorých nočných hodín, v londýnskom All England Clube sa stopky nezadržateľne zastavia s príchodom súmraku. A to aj v tých najnapínavejších chvíľach.

Nedávny prípad amerického tenistu Bena Sheltona opäť rozprúdil diskusiu o tom, ako sa stretávajú wimbledonské tradície s modernými nárokmi vrcholového športu.