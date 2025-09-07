    Sabalenková sa zbavuje démonov. Ohlasy zahraničných médií na víťazstvo tenistky

    Aryna Sabalenková dvíha nad hlavu trofej pre víťazku US Open 2025.
    Aryna Sabalenková dvíha nad hlavu trofej pre víťazku US Open 2025.
    TASR|7. sep 2025 o 09:45
    Pozrite si, ako reagovali zahraničné médiá.

    NEW YORK. Ohlasy médií po víťazstve Aryny Sabalenkovej nad Amandou Anisimovovou (6:3, 7:6 (3)) vo finále tenisového US Open:

    CNN: „Aryna Sabalenková je opäť víťazkou ženského US Open, zdolala Amandu Anisimovovú.“

    The Guardian: „Aryna Sabalenková hladko zdolala Amandu Anisimovovú a obhájila titul na US Open.“

    The Independent: „Aryna Sabalenková zdoláva Amandu Anisimovovú, obhajuje titul na US Open a zbavuje sa vnútorných démonov.“

    Sky Sports: „Aryna Sobolenková obhájila titul v dvojhre žien po dramatickom víťazstve nad Amandou Anisimovou v New Yorku.“

    Yahoo: „Aryna Sabalenková vyhrala US Open a porazila svojho najväčšieho súpera: vlastné emócie.“

    The New York Times: „Aryna Sabalenková zdoláva Amandu Anisimovovú a obhajuje titul.“

    Los Angeles Times: „Aryna Sabalenková zdoláva Amandu Anisimovovú na ceste k druhému titulu US Open za sebou.“

    New York Post: „Aryna Sabalenková obhajuje trón na US Open výhrou nad Amandou Anisimovovou.“

    Sports Illustrated: „Aryna Sabalenková postúpila na ďalšiu úroveň po dominantnom víťazstve na US Open.“

    CBC: „Aryna Sabalenková obhájila titul na US Open po víťazstve v dvoch setoch nad Amandou Anisimovou.“

