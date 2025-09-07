Sabalenková sa zbavuje démonov. Ohlasy zahraničných médií na víťazstvo tenistky

NEW YORK. Ohlasy médií po víťazstve Aryny Sabalenkovej nad Amandou Anisimovovou (6:3, 7:6 (3)) vo finále tenisového US Open:
CNN: „Aryna Sabalenková je opäť víťazkou ženského US Open, zdolala Amandu Anisimovovú.“
The Guardian: „Aryna Sabalenková hladko zdolala Amandu Anisimovovú a obhájila titul na US Open.“
The Independent: „Aryna Sabalenková zdoláva Amandu Anisimovovú, obhajuje titul na US Open a zbavuje sa vnútorných démonov.“
Sky Sports: „Aryna Sobolenková obhájila titul v dvojhre žien po dramatickom víťazstve nad Amandou Anisimovou v New Yorku.“
Yahoo: „Aryna Sabalenková vyhrala US Open a porazila svojho najväčšieho súpera: vlastné emócie.“
The New York Times: „Aryna Sabalenková zdoláva Amandu Anisimovovú a obhajuje titul.“
Los Angeles Times: „Aryna Sabalenková zdoláva Amandu Anisimovovú na ceste k druhému titulu US Open za sebou.“
New York Post: „Aryna Sabalenková obhajuje trón na US Open výhrou nad Amandou Anisimovovou.“
Sports Illustrated: „Aryna Sabalenková postúpila na ďalšiu úroveň po dominantnom víťazstve na US Open.“
CBC: „Aryna Sabalenková obhájila titul na US Open po víťazstve v dvoch setoch nad Amandou Anisimovou.“