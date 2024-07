Zranenie ju obmedzuje. Sabalenková sa odhlásila z Wimbledonu

"Snažila som sa urobiť všetko, aby som sa pripravila, ale moje rameno, žiaľ, nespolupracuje," uviedla Sabalenková na Instagrame.

"Dnes som na tréningu tlačila na maximum, aby som sa pokúsila vydať zo seba to najlepšie, ale môj tím mi vysvetlil, že hraním by sa to len výrazne zhoršilo," dodala.