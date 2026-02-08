ONLINE: Arthur Rinderknech - Alex Molčan dnes, Davis Cup LIVE (1. kolo kvalifikácie)

Slovensko a Francúzsko dnes hrajú 1. kolo kvalifikácie tenisového Davis Cupu 2026.
Stav duelu je vyrovnaný 1:1, v treťom zápase dvojhry bude súperom Alexa Molčana domáci Arthur Rinderknech .
Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Arthur Rinderknech - Alex Molčan (tenis, Davis Cup, 1, kolo kvalifikácie, Francúzsko - Slovensko, výsledky, sobota, naživo)
Davis Cup 2026
08.02.2026 o 15:31
4. kolo
Rinderknech
0:0
(2:2)
Prebiehajúci
Molčan
Prenos
15-30
Forhend Francúza do ľavej strany dvorca letí za čiaru, bod pre Molčana.
15-15
Rinderknech sa pokúsil skrátiť hru, napokon ale výmenu zvládol lepšie slovenský tenista.
15-0
Pridlhá loptička Molčana znamená bod pre Rinderknecha.
2:2
Molčan si postrážil servis, keď jeho súper poslal loptičku len von z dvorca.
15-40
Pokazený forhend zo strany favorita prináša dva gemboly pre Molčana.
15-30
Tentokrát prichádza aut v podaní slovenského tenistu.
0-30
Rinderknech zahral pridlhú loptičku, ktorá zapadla za zadnú čiaru.
0-15
Podanie sa začína bodom pre Molčana.
2:1
Rinderknech zvládol výmenu a čistou hrou smeruje do vedenia 2:1. Podávať však ide slovenský tenista.
40-0
Vzápätí prichádza tretie eso Francúza, ktorý môže tiež zaznamenať čistú hru.
30-0
Druhé eso v zápase vyťahuje francúzsky tenista.
15-0
Rinderknech začína svoje podanie bodom.
1:1
Je to tam. Molčan získal čistú hru a vyrovnáva na 1:1.
0-40
Blíži sa zrejme čistá hra slovenského tenistu.
0-30
Ďalší bod pre Molčana.
0-15
Svoje podanie začína slovenský reprezentant bodom.
1:0
Rinderknech si napokon postrážil svoj servis a otvára dnešnú dvojhru ziskom gemu.
40-30
Slovenský tenista však bojuje o udržanie sa v úvodnom geme.
40-15
Rinderknech si pomáha svojim prvým esom v dnešnom zápase.
30-15
Ďalší bod pre francúzskeho tenistu.
15-15
Molčan sa dostáva na stav po pätnásť.
15-0
Bod pre Rinderknecha.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Dnešná prvá dvojhra za začne za stavu 2:1 pre Francúzsko, keď vo štvorhre uspela domáca reprezentácia.
Vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v rámci kvalifikácie na Davis Cup, kde sa proti sebe postaví za francúzsky výber Arthur Rinderknech a za slovenský zas Alex Molčan.
Rinderknech nemá za sebou úspešný štart do novej sezóny, keď nový rok odštartoval na United Cupe. Po úvodnej prehre s Wawrinkom pridal víťazstvo, keď zdolal v troch setoch Cobolliho. Jeho cesta v Melbourne sa však skončila hneď v prvom kole, keď nestačil na maďarského tenistu Marozsana. V aktuálnom rebríčku mu patrí 31. pozícia.
Molčan nie je na tom v úvode sezóny o nič lepšie, keď sa v súčasnosti nevie dostať do niekdajšej formy. Bývalá 38-čka z roku 2022 odštartoval nový rok prehrou v kvalifikácii o Canberru, následne sa mu nepodarilo kvalifikovať ani v Melbourne na úvodnom grandslame, keď mu vystavil v druhom kole kvalifikácie stopu Blockx. Sily si však naposledy zmeral proti francúzskym tenistom, keď v Quimperi prešiel cez Addeda, následne mu však stopku vystavil van Assche. V súčasnosti mu patrí v rebríčku až 200. pozícia. Do dnešného zápasu tak vstúpi v pozícii outsidera.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.