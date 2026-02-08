    ONLINE: Arthur Rinderknech - Alex Molčan dnes, Davis Cup LIVE (1. kolo kvalifikácie)

    Alex Molčan . (Autor: TASR)
    Sportnet|8. feb 2026 o 13:15
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu 1. kola kvalifikácie Davis Cupu 2026: Arthur Rinderknech - Alex Molčan.

    Slovensko a Francúzsko dnes hrajú 1. kolo kvalifikácie tenisového Davis Cupu 2026.

    Stav duelu je vyrovnaný 1:1, v treťom zápase dvojhry bude súperom Alexa Molčana domáci Arthur Rinderknech .

    Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Arthur Rinderknech - Alex Molčan (tenis, Davis Cup, 1, kolo kvalifikácie, Francúzsko - Slovensko, výsledky, sobota, naživo)

    Davis Cup  2026
    08.02.2026 o 15:31
    4. kolo
    Rinderknech
    0:0
    (2:2)
    Prebiehajúci
    Molčan
    Prenos
    15-30
    Forhend Francúza do ľavej strany dvorca letí za čiaru, bod pre Molčana.
    15-15
    Rinderknech sa pokúsil skrátiť hru, napokon ale výmenu zvládol lepšie slovenský tenista.
    15-0
    Pridlhá loptička Molčana znamená bod pre Rinderknecha.
    2:2
    Molčan si postrážil servis, keď jeho súper poslal loptičku len von z dvorca.
    15-40
    Pokazený forhend zo strany favorita prináša dva gemboly pre Molčana.
    15-30
    Tentokrát prichádza aut v podaní slovenského tenistu.
    0-30
    Rinderknech zahral pridlhú loptičku, ktorá zapadla za zadnú čiaru.
    0-15
    Podanie sa začína bodom pre Molčana.
    2:1
    Rinderknech zvládol výmenu a čistou hrou smeruje do vedenia 2:1. Podávať však ide slovenský tenista.
    40-0
    Vzápätí prichádza tretie eso Francúza, ktorý môže tiež zaznamenať čistú hru.
    30-0
    Druhé eso v zápase vyťahuje francúzsky tenista.
    15-0
    Rinderknech začína svoje podanie bodom.
    1:1
    Je to tam. Molčan získal čistú hru a vyrovnáva na 1:1.
    0-40
    Blíži sa zrejme čistá hra slovenského tenistu.
    0-30
    Ďalší bod pre Molčana.
    0-15
    Svoje podanie začína slovenský reprezentant bodom.
    1:0
    Rinderknech si napokon postrážil svoj servis a otvára dnešnú dvojhru ziskom gemu.
    40-30
    Slovenský tenista však bojuje o udržanie sa v úvodnom geme.
    40-15
    Rinderknech si pomáha svojim prvým esom v dnešnom zápase.
    30-15
    Ďalší bod pre francúzskeho tenistu.
    15-15
    Molčan sa dostáva na stav po pätnásť.
    15-0
    Bod pre Rinderknecha.
    0:0
    Stretnutie sa práve začalo.
    Dnešná prvá dvojhra za začne za stavu 2:1 pre Francúzsko, keď vo štvorhre uspela domáca reprezentácia.
    Vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v rámci kvalifikácie na Davis Cup, kde sa proti sebe postaví za francúzsky výber Arthur Rinderknech a za slovenský zas Alex Molčan.

    Rinderknech nemá za sebou úspešný štart do novej sezóny, keď nový rok odštartoval na United Cupe. Po úvodnej prehre s Wawrinkom pridal víťazstvo, keď zdolal v troch setoch Cobolliho. Jeho cesta v Melbourne sa však skončila hneď v prvom kole, keď nestačil na maďarského tenistu Marozsana. V aktuálnom rebríčku mu patrí 31. pozícia.

    Molčan nie je na tom v úvode sezóny o nič lepšie, keď sa v súčasnosti nevie dostať do niekdajšej formy. Bývalá 38-čka z roku 2022 odštartoval nový rok prehrou v kvalifikácii o Canberru, následne sa mu nepodarilo kvalifikovať ani v Melbourne na úvodnom grandslame, keď mu vystavil v druhom kole kvalifikácie stopu Blockx. Sily si však naposledy zmeral proti francúzskym tenistom, keď v Quimperi prešiel cez Addeda, následne mu však stopku vystavil van Assche. V súčasnosti mu patrí v rebríčku až 200. pozícia. Do dnešného zápasu tak vstúpi v pozícii outsidera.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
