Rozhodnutie prišlo po hladkej prehre. Bývalá svetová dvojka nečakane ukončila kariéru

WIMBLEDON. Estónska tenistka Anett Kontaveitová nečakane ohlásila koniec aktívnej kariéry po tom, ako v zápase druhého kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny v londýnskom Wimbledone hladko prehrala s Češkou Mariou Bouzkovou 1:6, 2:6.

Dôvodom sú pretrvávajúce chronické bolesti chrbta, ktoré 27-ročnú niekdajšiu svetovú dvojku trápia už dlhší čas.



"Som si celkom istá svojím rozhodnutím. Keď prílíš dlho stojím alebo sedím v jednej polohe, začína ma to trápiť," vysvetlila víťazka šiestich turnajov na hlavnom okruhu WTA náhly odchod do tenisového dôchodku. Potvrdila síce, že jej rozhodnutie je konečné, no doplnila, že to bol jej záverečný súboj vo dvojhre.