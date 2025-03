Nadalova študentka je objavom ženského tenisu. Už ako juniorka bola na titulke časopisu

MIAMI. Iba devätnásťročná Alexandra Ealová z Manily na Filipínach ohúrila celý tenisový svet po tom, čo postúpila do semifinále turnaja Miami Open. Na Floride hrala v životnej forme a stanovila nové rekordy filipínskeho tenisu. Ealová vyrastala v športovej rodine. Jej starý otec bol vášnivým klubovým hráčom, ktorý ju aj jej brata Michaela, naučil hrať tenis. Jej matka Rosemarie Maniego-Ealová bola plavkyňou a v roku 1985 súťažila na Hrách juhovýchodnej Ázie v Bangkoku, kde získala bronzovú medailu.

Voľnočasovú aktivitu sa nakoniec Alexandra rozhodla zmeniť na svoju budúcnosť, keď sa ako 13-ročná stala študentkou akadémie Rafaela Nadala v Manacore. Úspešná už ako juniorka Výsledky sa dostavili v roku 2020, keď po boku indonézskej tenistky Priske Madelyn Nugrohovej vybojovala juniorský titul vo štvorhre na Australian Open. VIDEO: Zostrih zápasu Ealová - Swiateková na turnaji v Miami

O niekoľko mesiacov neskôr sa predstavila na juniorskom Roland Garros, kde okrem tréningu s Igou Swiatekovou dosiahla historický úspech pre svoju krajinu – stala sa prvou filipínskou hráčkou za 35 rokov, ktorá sa dostala do semifinále juniorského grandslamu. Nasledujúci rok zaznamenala úspech aj na okruhu ITF, keď v januári triumfovala na turnaji kategórie W15 v Manacore. Spolupráca s ruskou hráčkou Oksanou Selekhmetevovou jej priniesla ďalší triumf – spoločne vyhrali juniorský French Open.

"Keď sa zamyslíte nad históriou Roland Garros, bolo by pre mňa cťou triumfovať na mieste, kde zvíťazilo a súťažilo toľko úžasných hráčov a prežiť rovnaké skúsenosti ako oni," povedala Ealová pred grandslamom. Nezabudnuteľné víťazstvo V roku 2022 si Ealová okrem titulu na ITF turnaji kategórie W25 v thajskom Chiang Rai pripísala aj juniorský grandslamový triumf vo dvojhre na US Open.

Alexandra Ealová. (Autor: TASR/AP)

Vo finále, ako nasadená desiatka, zdolala českú hráčku Luciu Havlíčkovú 6:2, 6:4. "Byť korunovaná juniorskou šampiónkou US Open v New Yorku bolo jednoducho kúzelne a je to víťazstvo, na ktoré nikdy nezabudnem. Nikto mi ho už nikdy nemôže vziať," napísala vo svojom blogu pre ITF.

Módna ikona V novembri toho istého roku oslovil Ealovú časopis Vogue Philippines, aby sa stala modelkou na titulnej strane. "Keď som sa to dozvedela, bola som nadšená a s mamou sme doslova šaleli," priznala. Podľa jej slov si samu seba nikdy nepredstavovala na obálke Vogue, no vďaka tejto príležitosti sa o sebe dozvedela niečo nové aj mimo tenisového kurtu. Považuje to za proces učenia a je otvorená podobným výzvam aj v budúcnosti. "Tento úspech je výsledkom tvrdej práce a úspechov na kurte," dodala.

Debut v TOP 100 Vďaka voľnej karte sa rodáčka z Manily dostala na turnaj Miami Open, kde dokázala zdolať Američanku Katie Volynetsovú a dve grandslamové šampiónky – Lotyšku Jelenu Ostapenkovú a Američanku Madison Keysovú. Stala sa tak prvou Filipínkou, ktorá zdolala hráčku z TOP 10 a grandslamovú víťazku. "Na svete je mnoho ľudí, ku ktorým môžeme vzhliadať, ale dúfam, že môj úspech pomôže filipínskemu tenisu urobiť ďalší krok vpred," povedala Ealová. VIDEO: Zostrih zápasu Ealová - Pegulová na turnaji v Miami

V osemfinále sa mala stretnúť so Španielkou Paulou Badosovou, no tá nenastúpila pre bolesti chrbta, a tak Ealová postúpila priamo do štvrťfinále. Tam ju čakala svetová dvojka Iga Swiateková, s ktorou sa naposledy stretla pred takmer dvoma rokmi v akadémii Rafaela Nadala.

Tentoraz Ealová dosiahla najväčšie víťazstvo svojej kariéry a vďaka postupu do semifinále si zabezpečila premiérovú účasť v TOP 100 rebríčka WTA. "Nechceli sme, aby to bol pre Igu ľahký zápas. Chceli sme, aby cítila, že budeme bojovať od prvého do posledného bodu. Chvíľami sa všetko hýbalo veľmi pomaly – tri gemy trvali 20 minút. To jej začalo vnášať do hry pochybnosti. Potrebovali sme hrať agresívne a triafať víťazné údery, inak by nás Iga postupne zničila," analyzoval zápas jej tréner Joan Bosch. Koniec v semifinále V semifinále turnaja Miami Open sa Alexandra Ealová stretla so svetovou štvorkou Jessicou Pegulovou.