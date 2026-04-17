V tajbrejku mu akoby zdrevenela ruka. Molčan kráča za výnimočným výsledkom

Slovenský tenista Alex Molčan chytil formu, akú už dávno nie. Na turnaji ATP 500 v Mníchove s dotáciou vyše 2,5 milióna eur sa z pozície úspešného kvalifikanta posunul už do štvrťfinále.
V 2. kole si poradil s Nemcom Danielom Altmaierom 6:4, 7:6 (10). V tajbrejku druhého setu Molčan odvrátil tri setbaly súpera a sám premenil tretí mečbal. Zápas trval 1:44 h.
Pre Molčana je to druhé štvrťfinále v kariére na turnajoch kategórie ATP 500.
Zverenec trénera Tibora Tótha a kondičného Dávida Olasza spolu s kvalifikáciou vyhral na mníchovskej antuke už štyri zápasy a v sumáre so štvrťfinálovou účasťou na predchádzajúcom turnaji v Bukurešti má za posledné dva týždne zápasovú bilanciu 8:1.
"V tajbrejku mi akoby zdrevenela ruka, nič som necítil. Trápil som sa, hral som krátke údery, bojoval som v hlave.
Boli tam momenty, keď som sa na kurte usmieval, ale vnútri som plakal. Chvíľami som nevedel, čo mám robiť. Pozrel som sa na trénera, ale ten mi povedal, aby som hral, lebo na kurte stojím ja.
Tak som pokračoval, odvrátil som pár setbalov a som veľmi šťastný, že som zápas dotiahol do víťazného konca," cituje Molčana web Slovenského tenisového zväzu.
V osmičke mníchovských štvrťfinalistov je svetová trojka Alexander Zverev, svetová šestka Ben Shelton, šestnástka Flavio Cobolli aj devätnástka Francisco Cerundolo.
Z najlepšej svetovej päťdesiatky sa tam dostali ešte Joao Fonseca (35.) a Denis Shapovalov (39.) a z takzvaného druhého sledu najlepšej stovky Vít Kopřiva (78.).
Osmičku dopĺňa Molčan zo 166. pozície, ale po postupe do štvrťfinále sa 28-ročný prešovský rodák virtuálne posunul už na 125. miesto.
Práve Kanaďan Shapovalov bude súperom Molčana v boji o semifinále. Zápas je naplánovaný v piatok ako posledný štvrťfinálový po 15.30 h.
V dosiaľ jedinom vzájomnom zápase Shapovalov zdolal Molčana 6:4, 6:0 na tvrdom povrchu v Dauhe pred štyrmi rokmi.
"Byť vo štvrťfinále na takto veľkom turnaji znamená pre mňa všetko. Nemôžem byť viac šťastný a hrdý. Na takejto úrovni som nehral dlhší čas. Opäť cítim emócie aj od fanúšikov a to ma veľmi motivuje. Som skutočne šťastný," doplnil Molčan.