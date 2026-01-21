    Španiel sa dostal do sporu s opitými fanúšikmi. Čo sa mu nepáčilo?

    Alejandro Davidovich Fokina.
    Alejandro Davidovich Fokina. (Autor: TASR/AP)
    SITA|21. jan 2026 o 16:19
    ShareTweet0

    Podľa svetovej štrnástky sa časť divákov nesprávala vhodne.

    Španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina verejne odsúdil správanie "opilcov - ignorantov" v hľadisku, s ktorými sa na Australian Open v Melbourne dostal do verbálneho sporu počas svojho náročného víťazného päťsetového duelu nad Američanom Reillym Opelkom.

    Svetová aj nasadená štrnástka sa dostala do konfliktu s divákmi sediacimi v prvých radoch arény, keď v štvrtom sete prehrával s americkým súperom 1:2 na sety.

    Španiel sa rozohnil a ukazoval prstom smerom k časti publika, ku ktorej pristúpil a chcel sa s ňou porozprávať.

    Napokon svoje miesto opustil empajrový rozhodca, ujal sa situácie a porozprával sa s fanúšikmi.

    "Môže sa to stať tu, môže sa to stať kdekoľvek na svete. Boli tam štyria nevychovaní opilci, s ktorými nemôžem nič robiť. Nič iné," uviedol 26-ročný španielsky tenista k správaniu niektorých divákov.

    Davidovich Fokina bol obzvlášť rozhorčený tým, že niektorí fanúšikovia tlieskali v momente, keď sa pošmykol a spadol.

    "Zvrtol som si členok a súper získal bod. Myslím si, že to nebolo fér, že ľudia tlieskali, pretože som mohol dopadnúť ešte horšie," poznamenal.

    Napriek nepríjemnostiam Španiel svoj zápas zvládol a zvíťazil 6:3, 7:6 (3), 5:7, 4:6, 6:4. V 3. kole dvojhry mužov ho čaká ďalší Američan - devätnástka "pavúka" Tommy Paul.

    Tenis

    Tenis

    Alejandro Davidovich Fokina.
    Alejandro Davidovich Fokina.
    Španiel sa dostal do sporu s opitými fanúšikmi. Čo sa mu nepáčilo?
    dnes 16:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Španiel sa dostal do sporu s opitými fanúšikmi. Čo sa mu nepáčilo?