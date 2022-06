Blattnerová sa revanšovala za odobratý bronz na MS. Motivovalo ma to, priznala

"Musela som sa maximálne sústrediť. Dať do toho všetko. Hrozne som sa bála, že skončím štvrtá, ale dobre to dopadlo. Aj ostatní mi hovorili, že mi verili. Vraj zo mňa už pred štartom išla veľká energia," dodala paraplavkyňa, ktorú v klube trénuje Henrich Krč.

Po raňajších rozplavbách to pritom časovo na medailu nevyzeralo, keď na ňu strácala sekundu, no v popoludňajšom finále zabrala.

Blattnerová dlho po návrate na Slovensku nezotrvá. Už od 27. júna bude vo fínskom Pajulahti v rámci Európskych paralympijských hier mládeže súťažiť v inom športe.

"V showdowne. To je aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich, ktorému som sa venovala na škole. Bude to taká príjemná zmena," uviedla pre web Slovenského paralympijského výboru (SPV).

Dôvod na spokojnosť mal po návrate z MS aj vedúci výpravy SR Martin Sadloň. Všetkých desať štartov premenili Slováci na finále.

"Paralympijský svet plávania ide obrovskými skokmi dopredu. Držať s ním krok je veľmi ťažké a keď to naša najúspešnejšia pretekárka Tatiana Blattnerová pretaví do cenných kovov, tak je to pekný bonus. Na tom sa dá stavať, keďže máme pred sebou paralympiádu Paríž 2024. Už to nie je tak ďaleko," povedal Sadloň.