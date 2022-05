Švédi Lotyšom vzali šancu na postup. Padol iba jediný gól

MS v hokeji 2022 - skupina B

TAMPERE. Hokejisti Švédska vyhrali vo svojom záverečnom zápase v základnej B-skupine majstrovstvách sveta vo Fínsku nad Lotyšskom 1:0 a dostali sa priebežne na prvú priečku tabuľky.

Lotyši prišli definitívne o šancu postúpiť do štvrťfinále, obsadili konečnú piatu priečku v skupine. Zo štvrtého miesta pôjdu do play off Američania.

O triumfe favorita rozhodol gólom v presilovke v druhej tretine útočník William Nylander, čisté konto s 21 zákrokmi si pripísal brankár Linus Ullmark. Bol to jeho prvý shutout v druhom vystúpení na prebiehajúcom šampionáte. "Tri korunky" prestrieľali súpera 35:21..