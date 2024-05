Česká rozprávka nemá konca. Domáci tím je po heroickom výkone vo finále MS

Lukáš Dostál, brankár ČR: "Chalani odohrali skvelý zápas, podržali ma. Je to neskutočné. Čakal som rýchly nástup Švédov, vedel som, že na nás vyletia a o to som radšej, že sme to ustáli. Tešíme sa na finále, počkáme si na súpera."

Ondřej Kaše, útočník ČR, v zápase 0+2: "Vedeli sme, že môžeme so Švédmi hrať. Pri mojom góle som len musel prehodiť betón. V šatni sme si pred treťou tretinou povedali, že sa nemôžeme zblázniť. Myslím, že sme to zvládli. Verím, že to zajtra vygraduje."

Martin Nečas, útočník ČR, v zápase 1+3: "O tomto som sníval odmalička. Teším sa na finále, chcem si to užiť, nechceme ukončiť turnaj prehrou. Kabína a diváci sú skvelí, všetci sme ako jeden muž. Toto sú momenty, pre ktoré hráme hokej."

Erik Karlsson, kapitán Švédska: "Dnes boli mentálne silnejší než my. Premenili takmer všetky svoje príležitosti, ak nie všetky. V kľúčových momentoch boli silnejší."