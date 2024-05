Koniec 14-ročného čakania, Česko je vo finále. Vyhráme aj zajtra, vyhlásil hrdina Nečas

PRAHA. Trvalo to 14 rokov. Tak dlho čakal český národný tím, svojho času postrach hokejového sveta, na postup do bojov o zlato.

Pred vlastnými priaznivcami sa totiž tituly nevyhrávajú ľahko. Česi však našli medailový recept. Doma získajú cenný kov po prvýkrát. "Atmosféra tu je úžasná. Užívame si to. Ženú nás. Niektoré tímy sa nechajú pred domácim publikom strhnúť, ale my to dokážeme prijať tak, aby nám to pomohlo," vyjadril sa dvojgólový strelec Dominik Kubalík.

Sen každého chlapca Jediný zo súčasnej zostavy, kto si pamätá posledné české finále priamo z ľadu, je nestarnúci Roman Červenka, kapitán reprezentácie. "Pocity sú krásne, zajtra si zahráme finále, čo je úžasné. Myslím si, že tento tím a ľudia, ktorých nás povzbudzujú si to zaslúžia," povedal po zápase. Zvyšok tímu však patrí ku generácii, ktorá takýto cenný úspech pre rodnú krajinu dosiahla po prvý raz. A patrične si to užívajú. "Sú to neskutočné emócie, mám z toho zimomriavky. Je to nádhera," vyhlásil Lukáš Sedlák, autor posledných dvoch presných zásahov, pre JOJ Šport. "Všetci sme si za tým išli ako jeden muž." "O tomto som sníval odmalička. Je to sen každého malého chlapca. Bol som tu v roku 2015 na štvrťfinále a keď som videl tú atmosféru vtedy, veľmi som sa tešil, že to zažijem na vlastnej koži," pridal sa Martin Nečas.

Martin Nečas oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: TASR/AP)

Viac chceli Po štvrťfinálovom postupe predviedli zverenci Radima Rulíka ďalší koncentrovaný výkon. Hoci v prvej tretine dostali góly po chybách, v ďalších Švédom nedali ani centimeter priestoru zadarmo. "Bol to náročný zápas. Prehrávali sme 0:1, 1:2, ale vždy sme to dotiahli. V prvej tretine sme hrali s veľkým rešpektom, následne nám to tam napadalo zo všetkých šancí, ktoré sme mali a potom sme si to držali. V tretej sme dvakrát ušli a bolo po zápase," opísal duel Sedlák. Súboje v play-off bolia. Svoje by o tom určite vedel hovoriť Jakub Krejčík, ktorého trafil puk do tváre a na ľade zanechal krvavú stopu.

"Dnes sme to viac chceli. Chalani padali do striel aj za stavu 7:3. To ukazuje silu a mentalitu tímu. Chalani urobili skvelú prácu," nevedel si vynachváliť pomoc od spoluhráčov brankár Dostál. Švédi naňho vyslali 40 striel, on kapituloval len trikrát. Nenudil sa v žiadnej tretine. V prvej čelil šestnástim pokusom, v druhej a tretej dvanástim. "Čakal som od nich rýchly nástup, majú kopec hráčov z NHL. Počítal som s tým, že na nás vyletia. Ale zvládli sme to ako tím," dodal. Naozaj zdolajú všetkých? V nedeľu sa v Česku azda nebude hovoriť o ničom inom. Hokejový národ sa dočkal ďalšieho finále, fandiť budú v každej dedinke. Česi zatiaľ nevedia, koho v ňom vyzvú. Ale na to sa nesústredia, keďže ľahkého súpera v ňom dostať nemôžu. Chcú zlato bez výhovoriek. "Povedali sme si, že nechceme skončiť turnaj prehrou. Toto je ďalší krôčik. Ako som povedal pred štvrťfinále, musíme poraziť všetkých a zajtra to urobíme," sebavedomo vyhlásil Martin Nečas.

So spoluhráčmi skloňovali hlavne to, že si posledné stretnutie pred vypredanou O2 Arenou užijú. "Musíme si teraz odpočinúť, pripraviť sa zápas, ktorý bude asi najväčší pre nás všetkých," radí skúsený Červenka a sľubuje: "Necháme na ľade všetko." Výsledok zápasu nesvedčí Zatiaľ čo sa Česi radujú, Švédi musia uznať, že im semifinále vôbec nevyšlo. Na tomto turnaji azda ešte nepredviedli horší výkon. "Myslím si, že to bol tesný zápas, nie taký, ktorý by sa mal skončiť výsledkom 3:7. V prvej tretine sme dvakrát viedli, ale nevyužili sme momentum a oni dokázali vyrovnať. V druhej tretine sme dostali smolný gól a potom sme dvakrát inkasovali z kruhu na vhadzovanie, čo sme si mali lepšie postrážiť," ľutuje líder defenzívy Victor Hedman. Málokto by si pred stretnutím stavil, že sa doposiaľ najpevnejšia obrana turnaja takto rozsype. Hrajú v nej hviezdy a legendy, mená ako Karlsson, Hedman či Dahlin.