Dvanásty deň na MS: Kapitán USA venoval víťazstvo Demitrovi. Čo bude s Pospíšilom?

OSTRAVA. Skupinová fáza majstrovstiev sveta sa skončila a známe sú štvrťfinálové dvojice. Informácie o MS v hokeji 2024 (prehľad) Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrtok, 23. mája o 16:20 proti Kanade. „Teším sa na zápas proti Jurajovi (Slafkovskému). Bude to zábava, ale na ľade nebudeme kamaráti. Som si istý, že on to vníma rovnako," povedal obranca Montrealu Canadiens Kaiden Guhle pre JOJ Šport. „Sú to takí istí chalani ako my. Porazili sme USA a takisto aj s nimi môžeme vyhrať, keď budeme hrať náš hokej,“ uviedol Pavol Regenda.

V poslednom zápase skupiny B medzi Slovenskom a Švédskom už o nič nešlo. Zverenci Craiga Ramsayho zaujali posledné postupové miesto, Švédi prvé. Pomoc od Američanov Slovenskí hokejisti si mohli vydýchnuť už pred večerným stretnutím. Američania nepripustili žiadne prekvapenie a zdolali Lotyšov 6:3. Ziskom troch bodov zaistili, že Slovensko postúpilo do štvrťfinále MS. Kapitán Brady Tkachuk venoval víťazstvo zosnulému Pavlovi Demitrovi, ktorý bol jeden z najlepších kamarátov jeho otca. Lotyši išli do zápasu z piateho miesta tabuľky s trojbodovým mankom na štvrtých Slovákov, takže potrebovali vyhrať v riadnom hracom čase a veriť, že Ramsayho zverenci nezoberú body Švédom. VIDEO: Zostrih zápasu Lotyšsko - USA na MS v hokeji 2024

Vlaňajší bronzoví medailisti dokázali duel dvakrát zdramatizovať, ale USA im vždy odskočili, a tak na turnaji obsadili konečné deviate miesto. Aj to bol dôvod, prečo tréner Ramsay pomenil útočné formácie a nechal oddýchnuť Mareka Hrivíka a Andreja Kudrnu. „Dnes si to každý užije. Bude to uvoľnenejšie, užijú si to oba tímy a hlavne fanúšikovia,“ komentoval v štúdiu ČT Sport Boris Valábik.

Švédska exhibícia Slovenskí hráči však boli vyrovnaným súperom iba polovicu zápasu. „Proti Švédom každá individuálna chyba zaváňa gólom. Sú to excelentní, svetoví, prvotriedni hráči. Keď bolo skóre 0:2, tak zápas ešte nejak vyzeral. Diváci boli viac vtiahnutí do deja, Slováci predvádzali dobré veci a hrali vyrovnané osobné súboje. Do polovice zápasu boli dobrý tím. Od gólu 0:3 to bola exhibícia. V závere ma sklamala odovzdanosť hráčov. Je to nefér aj voči brankárovi, keď sa odovzdane pozerajú na súpera,“ prezradil Boris Valábik. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2024

Zverenci Craiga Ramsayho prehrali so Švédmi 1:6. Jediný slovenský gól strelil Michal Ivan. Tri korunky si pripísali plný počet bodov na šampionáte.

„Veľmi som si to neužil, pretože už bolo 0:5. Som rád, že mi to tam padlo, aj keď gól už nič extra neriešil,“ komentoval Ivan. „Amerika nám pomohla, ale vydreli sme si to bodmi. Tento tím má na viac, ale musíme zmeniť hru od základu. Dnes to nebolo z našej strany ideálne. Takto nemôžeme nastúpiť vo štvrťfinále,“ uviedol Miloš Kelemen.