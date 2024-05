Nádej na štvrťfinále zhlasla. Rakúsko pohorelo so zostupujúcimi Britmi

MS v hokeji 2024 - skupina A

V pražskej A-skupine favoritovi poludňajšieho zápasu totálne zlyhali všetky herné činnosti a výsledok určil automatický postup Fínska do štvrťfinále.

Suomi by v prípade 3-bodového víťazstva Rakúšanov potrebovali rovnakým spôsobom vyhrať vo večernom zápase nad Švajčiarskom. Tento duel a popoludňajší zápas Kanada - Česko tak určoval už len poradie na 1.-3 mieste.

V B-skupine mali už istý postup z prvého miesta Švédi a vývoj určil prvú dvojicu v play off fáze.

Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2024

NOR

Nórsko NOR

CAN

Kanada CAN

Priebeh zápasu Rakúsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2024

I. tretina:

Prvá tretina veľa atraktivity nepriniesla. Rakúšanom nečakaný boj o štvrťfinále zväzoval ruky a keď sa rozbehli, našli pripraveného súpera, odhodlaného bojovať aspoň o nejaký bodový zápis na šampionáte.

II. tretina:

Po prvej prestávke to pre favorita vyzeralo chvíľu nádejne, ujal sa v presilovke vedenia a vzápätí zazvonila žrď na bránke Britov žrď. Tí sa dostali do pohody v presilovke o dvoch hráčov, vyrovnali a až do konca druhého dejstva boli strelecky aktívnejší, mali aj viac šancí a súpera držal skvelý výkon brankára Kickerta. V poslednej minúte na druhej strane nepremenil obrovskú príležitosť Rossi.

III. tretina:

Na začiatku tretej časti sa Briti dostali opäť v presilovke do vedenia a potom Betteridge trafil žŕdku. Rakúski hráči namiesto tlaku predvádzali dezorientáciu a nepresnosti. Postupom času sa im podarilo súpera prikvačiť, lenže naďalej robili chyby, súper ich potrestal tretím gólom a potom aj ďalším počas zúfalej hre bez brankára.