Zvládol päťsetovú bitku. Lovaš postúpil v Paríži do štvrťfinále dvojhry

"Po zlate zo štvorhry bolo trochu náročné sústrediť sa na singlovú súťaž. Zozačiatku to bolo v pohode, ale po druhom nešťastnom sete, ktorý som prehral, tam bola z mojej strany nervozita. Navyše vedľa hrali Francúzi, takže to obecenstvo reagovalo pre mňa v nevhodných chvíľach. Ale potom som sa znova skoncentroval, snažil som sa hrať to, čo sme sa dohodli s trénerom a chvalabohu to vyšlo," povedal zlatý medailista zo štvorhry s Jánom Riapošom.