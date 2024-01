Má talentovaný šípkar skutočne 16 rokov? Dokument ukázal pravdu (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

V šlágri 32. kola hokejovej Tipos extraligy zvíťazili hráči Spišskej Novej Vsi na ľade Košíc 3:2. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo po sebe a na prvom mieste tabuľky majú naďalej sedembodový náskok na Poprad. Hodnotenie výhry trénera Vlastimila Wojnara nájdete v podcaste.

"Kamzíci" z Popradu zvíťazili v Banskej Bystrici 4:1, triumfovali už v jedenástom dueli z uplynulých trinástich. Nitra uspela na ľade Trenčína a potvrdila, že sa jej proti Dukle darí. Triumfovala už vo štvrtom vzájomnom zápase v tejto sezóne. Tabuľku uzatvárajú naďalej hráči Humenného, tí doma podľahli Michalovciam 0:1 po predĺžení.

Brankár Stanislav Škorvánek si pripísal druhé čisté konto v sezóne a aj asistenciu. Tretí zápas po sebe prehrali Zvolenčania, v Liptovskom Mikuláši prehrali 3:4 po nájazdoch. Slovan zaznamenal štvrté víťazstvo za sebou, o jeho triumfe v Nových Zámkoch rozhodol v predĺžení Samuel Takáč. Gólom sa predviedol aj Samson Mahbod, nová posila v kádri Petra Oremusa.

Veľa ľudí pochybovalo, či s jeho vekom to je naozaj tak. Luke Littler sa dostal do finále majstrovstiev sveta v šípkach 2024. Tento 16-ročný mladík debutoval na svetovom šampionáte a hneď sa dostal do finále, v ktorom vyzval Lukea Humphriesa, ten sa nakoniec radoval z víťazstva.

Už pred finálovým zápasom s Littlerom bolo jasné, že bude svetovou jednotkou, no jeho veľkou túžbou bolo zdvihnúť nad hlavu trofej Sida Waddella. V zápase proti senzácii šampionátu bol pár centimetrov od toho, ale prehrával 2:5 na sety, no vďaka piatim vyhraným setom v rade sa tešil z triumfu 7:4.