Méri predviedla ďalšiu fantastickú otočku. Na univerziáde zabojuje o historické zlato

ESSEN. Ôsmy súťažný deň na 32. Svetových univerzitných hrách FISU 2025 priniesol trojsetovú a trojhodinovú drámu na centrálnom dvorci ETUF v Essene, keď slovenská tenistka Eszter Méri zvíťazila nad Indkou Adkarovou a postúpila do finále.

Tenistka Eszter Méri sa na Svetových univerzitných hrách FISU prebojovala do finále dvojhry žien.

Študentka University of Texas at Austin ukázala v zápase, ktorý trval bez šiestich minút tri hodiny mimoriadnu psychickú odolnosť, keď po strate prvého setu dokázala zápas otočiť.

„Bol to tesný boj. Včera som kvôli chorobe ani nemohla trénovať a prvý set som sa trápila, ale cítila som, že mám na to aby som otočila priebeh a aj sa mi to podarilo.

Súperka znervóznela v druhom sete a v treťom to bol čistý masaker. Ťahali sme sa až dokonca a keď mám byť úprimná ani neviem ako som to dala,“ zhodnotila po zápase Eszter Méri.

VIDEO: Reakcia Méri po zápase