Chorváti predviedli skvelý návrat, ale nestačilo to. V prestrelke uspeli Španieli

/zdroj: uefa.com/

Sergio Busquets, stredopoliar Španielska: "Mali sme šance, aby sme zápas rozhodli už skôr, ale ukázali sme obrovský charakter. Keď Chorváti zmenili systém, začali vysoko napádať a my sme sa tomu dostatočne rýchlo neprispôsobili. Olmo mohol dať na 4:1 ešte pred ich gólmi. Celkovo výsledok zodpovedá zápasu. Som šťastný, ako sme hrali v predĺžení, a že sme vo štvrťfinále. Unai Simon vie, že má našu absolútnu dôveru. Gól bol nešťastný, ale je mentálne silný a dokázal to. Mal viacero skvelých zákrokov."

Cesar Azpilicueta, obranca Španielska: "No teda chlapci, dnes sme trpeli. Dnes sme sa presadili proti vicemajstrom sveta. Nebolo pekné, že sme v závere riadneho času dvakrát inkasovali, ale v predĺžení sme boli lepší a zaslúžili sme si postup."

Luka Modrič, kapitán Chorvátska: "Išli sme do vedenia šťastným gólom. Potom boli Španieli lepší, najmenej prvých 60 minút. My sme boli hlboko na našej polovici a nechali sme ich hrať. Keď sme viac útočili, hrali sme lepšie a vytvorili sme si šance. Preto sme vyrovnali, ukázali sme kvalitu a charakter. Na začiatku predĺženia sme ich mali na lopate, ale nevyužili sme dve veľké šance. Tam sa zápas otočil a už sme nemali silu na obrat."

Mislav Oršič, krídelník Chorvátska: "Najprv sa chcem poďakovať našim fanúšikom. Bola radosť pred nimi hrať. Bojovali sme až do konca, ale oni dali góly skoro zo všetkého. Zaslúžene vyhrali. My sme mali šance aj v predĺžení, no nepremenili sme ich. Ktovie, akoby sa to skončilo, ak by sme ich využili. Už sa musíme pozerať do budúcnosti."