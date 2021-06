Don Luka ďalšie finále nepridá. Chorvátov skolila výmena kopačiek i pitie vody

Do histórie vojde aj strhujúci osemfinálový súboj EURO 2020 Chorvátsko - Španielsko .

Ešte šesť minút pred koncom riadneho hracieho času viedli Španieli 3:1. Zdalo sa, že smerujú do štvrťfinále.

Nepoddajní Balkánci znížili a počas šesťminútového nadstaveného času poslali zápas vyrovnávajúcim gólom do predĺženia.

„Vidíme sa v pondelok. Bude to veľký a špeciálny zápas,“ napísal pred zápasom po chorvátsky na sociálnej sieti. Pridal k tomu svoju fotku s dresmi chorvátskej reprezentácie i Dinama.

Z kádra B-mužstva sa postupne vypracoval na najlepšieho hráča chorvátskej ligy. Získal päť majstrovských titulov a vlani prestúpil do RB Lipsko.

„Bol to epický zápas. Za stavu 3:1 sme si mysleli, že je hotovo. A to bola chyba,“ citovala Marca slová španielskeho trénera Luisa Enriqueho.

„Kapitán Modrič sa na svojho spoluhráča hneval a žiadal ho o vysvetlenie. Tréner Dalič sa hneval takisto. Rebič odchádzal do šatne rozladený a emočne skolaboval,“ tvrdí Marca.

Pred tretím španielskym gólom 19-ročný obranca Gvardiol príliš dlho pil vodu. Súper to využil, rýchlo rozohral, cez Gvardiola sa predral Torres a skóroval.

Pred zápasom sa Chorváti obávali absencie Perišiča, ktorého vyradil pozitívny test na koronavírus.

Bez toho by však zrejme nevytiahli iný zdrvujúci ťah.

Do hry by pravdepodobne nezasiahol Mislav Orsič, ktorý v závere riadneho hracieho času znížil a následne centroval na vyrovnávajúci gól. Bola to pre neho premiéra na turnaji.