Slovenským snoubordistom sa v Taliansku nedarilo. Nedokázali postúpiť z kvalifikácie

Bližšie k účasti v hlavných pretekoch mal Samuel Sakál.

Slovenským snoubordistom Samuelovi Sakálovi a Oliverovi Šebestovi sa nepodarilo postúpiť do vyraďovacej časti disciplíny snoubordkros na piatkových pretekoch Svetového pohára v talianskej Cervinii.

Bližšie k účasti v hlavných pretekoch mal Sakál, ktorý v prvej kvalifikačnej jazde obsadil 50. miesto, keď zaznamenal čas 51,51, pričom na priamy postup medzi najlepšiu dvadsiatku bolo treba dosiahnuť čas 50,55.

V opravnej jazde dosiahol výkon 51,35, zapísal 20. pozíciu a od postupovej dvanástky ho delili iba tri desatiny.

Druhý zo Slovákov Oliver Šebesta skončil v prvej jazde na 60. priečke výkonom 52,49 a v druhej na 34. mieste časom 52,16.

