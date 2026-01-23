Ledecká sa vrátila späť na snoubord. V Rakúsku ovládla kvalifikáciu

Trojnásobná olympijská víťazka Ester Ledecká pri svojom prvom štarte v tejto sezóne Svetového pohára v snowboardingu ovládla kvalifikáciu na paralelný obrovský slalom v rakúskom Simonhöhe.
Ďalšia česká reprezentantka Zuzana Maděrová bola siedma. Vyraďovacie jazdy sa začnú o 13:00.
Ledecká, ktorá v tejto sezóne zatiaľ pretekala len na lyžiach, vyhrala kvalifikáciu o 27 stotín sekundy pred Taliankou Luciou Dalmassovou.
Jej prvou súperkou popoludní bude Švajčiarka Flurina Bätschiová. Maděrová, ktorá sa v decembri dvakrát presadila na stupne víťazov a vo Svetovom pohári je piata, bude o postup do štvrťfinále bojovať s inou švajčiarskou snowboardistkou Juliou Zoggovou, dvojnásobnou majsterkou sveta.
Pre Ledeckú, ktorá bude vo februári usilovať o tretie olympijské zlato na snowboarde, sú to prvé preteky na snowboarde od marcových majstrovstiev sveta.
V St. Moritzi vyhrala paralelný obrovský slalom a získala striebro v paralelnom slalome.