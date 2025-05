Kentoš oznámil nomináciu Slovenska na kemp pred EURO. Povolal 25 hráčov

BRATISLAVA. V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na blížiace sa domáce ME do 21 rokov nechýbajú ťahúni ako Tomáš Suslov, Nino Marcelli či Leo Sauer.

Samotný šampionát sa začne 11. júna a domáci budú v základnej skupine so Španielskom, Talianskom a Rumunskom.

„Včera som sa s ním rozprával. Klub nám oficiálne potvrdil, že ho uvoľnia 2. júna, keďže 1. júna majú posledný zápas. Snažili sme sa však vytvoriť určitý tlak a dohodnúť sa, že ak si klub zabezpečí záchranu už túto nedeľu, mohli by ho uvoľniť skôr.“

Okrem nej sa však ostatné kluby, ako Feyenoord Rotterdam či klub Tomáša Riga (Baník Ostrava), vyjadrili pozitívne. Momentálne je to stále otvorené. Verím, že to zvládnu a Tomáš sa k nám pripojí hneď na začiatku kempu,“ vysvetlil kormidelník a dodal, že uvoľnenie Kóšu je dohodnuté:

Z každej zo štyroch skupín postúpia do štvrťfinále po dva tímy, vyraďovacia fáza sa začne 21. júna.

„Čo sa týka Aďa Kaprálika, ten už nastúpil v zápase, síce len na pár minút v poslednom ligovom kole, ale zdravotne je v poriadku a postupne sa dostáva do formy.

Medzi náhradníkmi Gidi

Na tréningový kemp je nominovaných 25 hráčov a na samotný turnaj tak vypadnú len dvaja.

„Náš zámer bol jasný. Mali sme približne trojročnú prípravu, počas ktorej mohli chalani ukázať svoje kvality. Preto sme sa chceli sústrediť hlavne na to, aby sme boli čo najlepšie pripravení na šampionát.

Nešlo nám o individuálne súboje a náhodné momenty, ale o to, aby sme boli systémovo pripravení na každého súpera v základnej skupine,“ vysvetlil Kentoš.

Medzi náhradníkmi figuruje aj Samuel Gidi, ghanský stredopoliar Žiliny je v procese vybavovania slovenského občianstva.

„Včera sme túto záležitosť riešili s manažmentom a vedením Slovenského futbalového zväzu. Pracuje sa na tom, a preto sme ho do nominácie zahrnuli.

Zatiaľ to ešte nie je úplne vybavené, ale je možné, že počas kempu v Rakúsku sa to dotiahne. Momentálne je to stále otvorené a bavíme sa o hypotetickej situácii.

Akonáhle bude všetko vybavené, realizačný tím si sadne, porozprávame sa o tom a rozhodneme, či ho pozveme na kemp alebo nie,“ povedal Kentoš. Nominácie reprezentácií musia byť uzavreté do 4. júna.