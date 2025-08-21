Na Slovensko mieria top hráči na svete. Teším sa na to, vraví Duda

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia čoskoro odštartuje boje o účasť na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.
Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave o dva týždne privíta najnáročnejšieho súpera kvalifikačnej A-skupiny Nemecko a podľa stredopoliara Ondreja Dudu bude potrebovať čo najväčšiu divácku kulisu.
Slovensko sa na jeseň pokúsi vybojovať len druhú miestenku na svetový šampionát v ére samostatnosti, pri svojej jedinej účasti na MS v Juhoafrickej republike sa v roku 2010 senzačne prebojovalo do osemfinále.
Vo štvrtok 4. septembra začne kvalifikáciu domácim súbojom s Nemeckom, o tri dni neskôr sa predstaví na pôde Luxemburska.
Duda sa teší
„Teším sa na prvé kvalifikačné zápasy, tak s Nemeckom, ako aj Luxemburskom. Samozrejme, s Nemeckom je to veľmi špecifický duel, pre oko diváka to bude určite super.
Môžu vidieť konfrontáciu s takou veľkou futbalovou krajinou. Osobne beriem tento zápas ako každý iný, dôležití sme my a naše mužstvo. Verím, že nás príde povzbudiť čo najviac divákov, ich podporu budeme potrebovať.
Teším sa na to a verím, že do kvalifikácie vstúpime dobre, úspešne, a budeme v hre o postup na majstrovstvá sveta, pretože to je naša priorita. Radi by sme sa tam dostali a zahrali si medzi elitou,“ uviedol Duda v rozhovore pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Slováci sa naposledy stretli s Nemeckom pred deviatimi rokmi v osemfinále ME, v ktorom prehrali 0:3.
Posledné víťazstvo si nad ním vybojovali mesiac predtým, v príprave na šampionát vo Francúzsku vyhrali 3:1. V základnej zostave vtedy nastúpil aj Duda.
„Pamätám si na to veľmi dobre. Hralo sa v Augsburgu. Pre nás to bola generálka na EURO 2016 vo Francúzsku, ešte k tomu s víťaznou bodkou. Z našej strany to bol veľmi dobrý zápas a výkon.
Bola tam strašná búrka, pršalo natoľko, že zápas museli prerušiť. Druhý polčas stála na ihrisku voda, boli to nehrateľné podmienky. Dohrali sme ho však a zvíťazili sme 3:1,“ zaspomínal si dnes už 30-ročný stredopoliar.
Nová generácia je vynikajúca
Svetoví šampióni z roku 2014 sa po spomínaných ME 2016 dlhodobo nevedeli na veľkých turnajoch výraznejšie presadiť.
V posledných rokoch si prešli veľkou obmenou, na vlaňajšom domácom európskom šampionáte postúpili do štvrťfinále, v ktorom podľahli neskorším majstrom Španielom 1:2 po predĺžení.
„Nebudem vyzdvihovať žiadnych jednotlivcov, Nemci majú vynikajúcich hráčov, od mladých až po starších, skúsenejších. Tiež si prešli prestavbou, nemali najvydarenejšie majstrovstvá sveta ani Európy.
Áno, istá obmena tam je, ale nová generácia je vynikajúca. Nemecko bude vždy silnou futbalovou krajinou, bez ohľadu na to, či prechádza obmenou alebo nie,“ konštatoval Duda.
Čerstvý hráč saudskoarabského Al-Ettifaq má s nemeckým futbalom skúsenosti, v minulosti si obliekal dresy Herthy Berlín i Kolína:
„Veľa ma to naučilo disciplíne a sebadisciplíne. Takisto kultúre ľudí, Nemcov, a taktiež futbalovej kultúre Bundesligy. Každý zápas je tam vypredaný, fanúšikovia futbalom doslova žijú. Pre nich je futbal šport číslo jeden.
V Nemecku som strávil sedem rokov, naučil som sa jazyk. Obsiahlo to všetko – vzostupy aj pády, po čase som sa v krajine cítil ako doma.
Strávil som v nej, dá sa povedať, najväčšiu časť kariéry. Naozaj super čas.“ Súboj s Nemeckom, ktorý je na programe presne o dva týždne, má úvodný výkop o 20.45 h.