Parahokejisti si premiérovo vybojovali paralympiádu. Zdolali Nemecko

Kvalifikačný turnaj o postup na ZPH 2022:

BERLÍN. Slovenskí parahokejisti postúpili premiérovo na zimné paralympijské hry. V priamom súboji o Peking 2022 zdolali v záverečnom zápase olympijskej kvalifikácie v Berlíne domácich Nemcov 4:2.

Slováci si účasť na najvýznamnejšom zimnom paralympijskom sviatku zabezpečili na druhý pokus. Predtým sa pokúsili kvalifikovať do Pjongčangu 2018, no tesne sa im to nepodarilo.

Na turnaji v Berlíne si pripísali štyri víťazstvá, keď nestačili iba na stopercentných Talianov. Spolu s nimi si však zabezpečili jednu z dvoch miesteniek.