Slováci totálne zbabrali zápas. Vytvorili sme svetový rekord, vravel frustrovaný Feneš

“Po prvej tretine hráči uverili, že to pôjde samo. Začali sme hrať hokej, ktorý nechceme. Strácali sme puky, zle sme striedali, nebránili sme... Takto to nemá vyzerať,” hromžil po zápase tréner Ivan Feneš.

“Jedna formácia zo štyroch je naozaj málo. Nestačilo nám to na Kazachstan a to nehovorím o štvrťfinále,” nadviazal na slová trénera expert Roman Sýkora.

Jeho zverenci úplne odišli po prvej tretine. Ak nerátame asistenciu Tomáša Pobežala pri góle v predĺžení, proti Kazachstanu sa bodovo presadila iba prvá útočná formácia. Trio Dvorský - Pekarčík - Jenčko nakoniec nazbieralo desať bodov. Ani to nestačilo na to, aby sme si do tabuľky B-skupiny pripísali jasné víťazstvo.

“Ťažko hľadám slová. To, čo sme predviedli na ľade, je neakceptovateľné. Asi sme vytvorili svetový rekord v tom, ako sa dá pokaziť zápas. Nechápem, čo sa dialo na ľade. Máme presilovú hru a súper ide dvakrát do samostatného úniku na bránku. Z toho sme nakoniec inkasovali všetky štyri góly,” hovoril poriadne nahnevaný tréner Feneš.

Ak by Slováci nemali body Dalibora Dvorského, získali by iba jednu remízu so Švajčiarskom a aktuálne by sa zrak hokejovej verejnosti obracal na postupové kalkulačky.

“Ak si hráči myslia, že ich jediná snaha je dostať sa na majstrovstvá sveta a tu si to iba odjazdia, tak sú na veľkom omyle. Musíme dobre zregenerovať, počkáme si na súpera a zodpovedne sa pripravíme na štvrťfinále. Reprezentácia Slovenska musí vyzerať úplne inak,” dodal frustrovane kormidelník Slovenska na adresu svojich zverencov.

“Po zápase sme si mali čo povedať. Stalo sa, čo sa stalo. Ťažko povedať, prečo sme pustili dobre rozohraný zápas. Musíme sa zamyslieť každý nad sebou. Pevne verím, že budeme pripravení na štvrťfinále a necháme na ľade všetko, zhodnotil stroho Juraj Pekarčík.

Slováci majú na šampionáte tri dni voľna, vo štvrtok 2. januára budú hrať jedno zo štyroch štvrťfinále. Súpera spoznajú v utorok po odohraní posledných zápasov skupinovej fázy.

“Zatiaľ to vôbec nevyzerá na to, že ideme ašpirovať na medailu. Môžeme sa pokúsiť o zázrak vo štvrťfinále, ale výkon musí byť úplne iný,” zhodnotil na záver šance mladíkov Sýkora.